東海、銀赫錄Q&A訴思念　喊話台粉「一個都不准跑」

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這次意義非凡的正規專輯以「COUNTDOWN」為名，賦予數字重要意義，以過去10年的時間為基礎，倒數結束也意味著SUPER JUNIOR-D&E將重新開始的意思；而宣告新開始的新專輯主打歌曲《ZERO》，一如以往由東海參與創作，是首充滿活力的電子嘻哈風格歌曲，歌詞透過「ZERO」一詞來表現「沒有你我什麼都不是」的信息。
被問到正規專輯與迷你專輯的差別，東海直白地說「投入了很多的製作費」；銀赫在旁補充「今天看到代表理事到場，就知道花了很多錢」，機智的發言為現場帶來了笑聲；但兩人也隨即正經地表示「投入的經費與花費的心思是成正比的，這次在歌曲上更想多賦予些意義，專輯名稱也是如此，每收錄一首歌曲，就會思考在演唱會上如何展現，因此也有了演唱會的計畫」。
而籌備專輯時的困難點，銀赫表示「因為準備了許多的影片內容，東海的膝蓋變得不好，我自己也有頸椎間盤突出，對身體來說有點勉強了」；東海則說「因此更在意健康管理，三餐都按時吃、多運動流汗」，坦承沒想過膝蓋會變差，為了銀赫與成員，會更加徹底地進行管理。
東海與銀赫兩人為了台灣粉絲特地錄製Q&A影片，大談與E.L.F.們最幸福的瞬間、最難忘的回憶，表示在疫情之下，與粉絲相見的每個瞬間都十分懷念，向粉絲告白思念之情；兩人還分別制定與E.L.F.們的一日旅遊計畫，過程中有E.L.F.最熟悉的東海銀赫吵嘴日常，最後召喚6年前台灣演唱會中逮到觀眾離席上廁所的回憶，只為喊話粉絲不要離開他們。
此次SUPER JUNIOR-D&E出道10週年紀念的首張正規專輯《COUNTDOWN》，包含主打歌曲《ZERO》在內，一共收錄10首歌曲，11/2與韓國同步在台數位發行。（編輯：楊穎軒）