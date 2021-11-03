快訊／疫苗出包變混打？屏東88人第二劑莫德納錯打成AZ
全台疫苗第一劑施打覆蓋率超過7成，目前許多民眾正等待施打第二劑，不過今天(3日)卻傳出，屏東東港鎮約有88位民眾，原本預約要施打第二劑莫德納，不料卻發生錯打成AZ疫苗事件，而負責施打疫苗的安泰醫院，發現後已緊急暫停接種工作。對此，屏東縣政府於下午緊急召開說明會，表示會持續對施打者進行觀察，且也持續聯絡「混打」民眾的身體狀況，如有出現異狀會立即就醫。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 17:04:18｜2021-11-03 17:18:13
縣府於說明會中表示，因安泰醫院的失誤錯打AZ，目前屏東縣長潘孟安，已立即指示縣衛生局協助，啟動後續醫療措施，並會對負責施打的安泰醫院，給予停權處分，且暫停施打疫苗業務，而違反醫療部分，將要求3天內完成行政檢討報告，後續也會有懲處動作。另外，對於錯打疫苗一事，安泰醫院院長黃炳生也深表歉意，並強調會檢討相關流程。（編輯：林盈君）
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