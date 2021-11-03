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特企／刷樂Ｘ聶永真30週年聯名款　極簡控還不手刀珍藏？

▲刷樂Ｘ聶永真 30週年聯名牙刷。（圖／品牌提供）
▲刷樂Ｘ聶永真 30週年聯名牙刷。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-03 17:45:49

刷樂Shallop　30週年極致溫柔限定

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「以最極致的心意，打造最溫柔有力的產品」是30年來我們不變的信念。為了讓你擁有不同以往的溫柔體驗，特地在30週年之際，攜手台灣指標級設計師聶永真，打造「刷樂Shallop 30週年獨家限定款牙刷」，以最濃密的纖柔刷毛，搭配最極簡的設計美學，為大家帶來前所未有的極淨感受！

攜手聶永真　打造全新厭色系主張

疫情、工作、家務等種種紛亂，讓日子越過越複雜，我們的內心也就越來越渴望，能保有更單純、不被打擾的日常。如果你也嚮往這樣的生活，那刷樂Shallop 30週年聯名款，你就一定要擁有！由國際級設計師聶永真跨界操刀，除去不必要的過多色彩，精心打造心目中無干擾的極簡美學，從刷毛Pantone色系客製到人體工學刷柄設計，為你留下最純粹的厭色生活風格。將極致溫柔的力量，化作手中的聯名款牙刷，在你與自己溫柔共處的日常，感受溫柔有力，極簡、極不簡單。

最高濃密EX 刷出極淨體驗

結合刷樂獨創的Shallop旋風型刷頭與10倍濃密刷毛，全新聯名款牙刷，能360度有效清潔口腔殘渣與細菌，集中除垢、潔淨更升級。選取毛尖細於0.01mm的高規刷毛，仿氣墊般萬根濃密，觸感如羽毛般輕盈柔順，為你均勻分散齒間壓力。此外，專為潮濕環境研發的突破性無銅片植毛科技，固定刷毛一體成型，不含金屬成分，不只透氣佳、好清洗，更不會有常見的鏽蝕顧慮。

限量珍藏！登錄發票抽百萬設計周邊

我們深信，世界上的每一個你，都值得溫柔以待，也懂你對質感生活的期待，因此，藉刷樂Shallop 30週年紀念，打造一系列質感與實用兼具的聶永真限量聯名周邊。只要於12月底前於任一全台實體通路及電商平台 (限Momo購物網、Pchome24小時購物、Yahoo購物中心、蝦皮24h、東森購物網、小三美日購物網)，凡購買刷樂商品滿249元，上網登錄發票即可抽「刷樂ShallopＸ聶永真 百萬設計周邊及30枚純金紀念幣」，一起感受最溫柔有力的口腔呵護，與最極簡的設計美學，就從這支牙刷開始！

通路活動網址:https://reurl.cc/Mk6Q8m

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