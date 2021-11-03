玩得不只是遊戲更是回憶！這幾款長青IP找回無數感動

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另外，除了遊戲本身的視聽覺饗宴，遊戲產生人與人的互動更引人入勝，玩家一同組隊打王推副本，不僅共同話題說不完，一起面對艱難的挑戰也催生更多相知的情誼，如同玩家所言：「你們眼中的魔獸，我們心中的世界。」在《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》盛行的年代，玩家要是說上自己是「暴雪粉」、「都玩暴雪遊戲」都有一股自傲感！《魔獸世界》曾帶給玩家的衝擊與感動也依舊留在心中。
既然提到了《魔獸世界》，勢必要來說說另一款近期玩家數大漲，許多魔獸玩家跟著跳入的《最終幻想XIV》（FF14）。作為 SquareEnix 多年來的經典 Final Fantasy 系列第14部遊戲，FF14 雖是一款已經營運近 11 年的 MMORPG，然而起初狀況卻不如現在良好，而是經過多個版本淬鍊才有如今的熱絡。
《最終幻想XIV》雖然對於新手來說初期版本較為平淡，但隨著遊戲進程的推進玩家會逐漸感受到主線劇情帶來的龐大魅力，並且遊戲中職業眾多但切換卻很便利、遊戲系統的簡化也令玩家在初期十分容易上手、後期也有具挑戰性的遊戲內容，就算玩家只是想放鬆體驗遊戲，《最終幻想XIV》也有眾多悠閒的玩法讓玩家投入，「光之戰士們」可以在遊戲中找到屬於自己的風格定位，並且能夠從多方面來享受遊戲。
除此之外，台灣也有一款邁過16個年頭仍是一片欣欣向榮的線上遊戲 ，那便是2005年上線的《新楓之谷》。作為一款在台灣開服多年的遊戲，同時期的大作逐漸消逝在時間長河中。《新楓之谷》卻締造另類榮景，雖本身也有手機版，但 PC 線上遊戲改版持續推陳出新，長期在遊戲論壇中佔據熱門榜中。能屹立不搖除了遊戲畫面風格、職業劇情、BGM 功不可沒，不過能夠超脫遊戲架構，從農夫、商業（遊戲交易）、美容（外觀）、社交，滿足多種類型玩家。想要打怪打王，有上下限跨距極大的裝備與能力可以培養；想要好看可愛的角色，也有大量外觀道具與合作活動。
與其說《新楓之谷》是款屹立不搖的遊戲，不如說這款遊戲在 16 年的運營下，逐漸發展成一個小型社群，完整的系統讓玩家在 MMORPG 最為人詬病的「作業感」中也能找到黏著的意義，即使一度離開，也會因遊戲本身的良好水準、回憶再度加入。
其實，玩家的眼睛是雪亮的，只要有好的內容及遊戲體驗，即便是「骨灰級」的IP遊戲，照樣能從一大票的免洗遊戲中脫穎而出。著名的例子，就屬繼承《天堂》核心要素而深受玩家喜愛，成為國內極為罕見長青經典《天堂M》。
《天堂M》將過去總是守在電腦前的情景，變成隨身帶著走隨處開打、開農，無論是盟主號召攻城時的熱血團結感、玩家PK的緊張刺激或是組隊打寶，《天堂M》重現早年令人懷念的種種過往，讓玩家再次感動。
而原版遊戲一大特色「攻城戰」，《天堂M》也玩出不同的花樣！在台灣打造了亞洲區第一個橫跨眾多伺服器進行的血盟激鬥賽「《天堂M》旗幟戰」，讓《天堂M》中的強大玩家齊聚，引發令人熱血沸騰的衝突與碰撞，讓人大呼過癮。
因此，無論是哪種遊戲平台，長青IP共通的特點，除了原有的經典再次重現與進化，維持遊戲良好的生態、與時俱進將遊戲內容推陳出新，便是長青原因之所在。兼具以上特性的組合，《天堂M》堪稱是經典中的經典，飛快的改版更新速度，職業包含最新的「死神」在內已有11個之多，並且經典職業也一直在更新，還有新地圖、新系統，無論是新老玩家隨時都有全新體驗。在遊戲即將邁入4週年之際，《天堂M》又會推出什麼樣的新改版活動，令不少玩家相當期待。