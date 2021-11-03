通路商鍋物戰開打！全聯麻油麵線盅尬上全家川味麻辣鍋
看好秋冬季火鍋商機，近期超商、超市業者紛紛推出冬季鍋物商品刺激買氣，全家便利商店推出70多款湯底外，還獨家引進永豐餘生技的川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，以及鮮乳坊的鮮奶鍋湯底，及四平小館的酸菜白肉鍋。而超市龍頭全聯也主打五星私廚的美味鍋物，到12/2前端出5款進補湯品，以切塊雞肉、鴨肉搭配各式風味湯頭為特色，特選冬季熱門的麻油料理，「麻油雞麵線盅」低溫煸香薑片，使用土雞肉加入藥材，湯頭清甜、順口不油膩，還有麵線增加飽足感。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-03 18:21:36
台灣人有多愛吃火鍋？根據調查，近2成民眾至少每週會吃一次火鍋，而超過9成的民眾喜歡三五好友相聚吃火鍋，甚至有統計發現，台灣民眾每年可喝掉接近一座石門水庫、約1.825億噸重量的湯，可見湯品、鍋物在台灣受歡迎的程度。
為了達到一站式服務，全家還推出吃鍋必搭的玉美生技嚴選蔬菜、法蘭克肉舖子的頂級肉品、以及龍蝦隊長的加拿大波士頓活龍蝦等獨家商品，滿足火鍋控的各種需求。另外，全家特別推出「火鍋地圖」，透過「全家」App的地圖趣，一指就能查各店鋪內火鍋單品的項目與庫存量，讓吃火鍋變得更方便、更即興。
全聯也隨著冬令進補，主打五星私廚的美味鍋物，到12/2前端出5款進補湯品，以切塊雞肉、鴨肉搭配各式風味湯頭為特色，只要簡單微波復熱就能享用，除了能單獨當湯品食用外，還可依喜好煮成粥或者搭配麵食一起享用。
特選冬季熱門的麻油料理，「麻油雞麵線盅」低溫煸香薑片，使用土雞肉加入藥材，湯頭清甜、順口不油膩，還有麵線增加飽足感，養生系則可選擇「帝王首烏燉雞盅」以何首烏為藥材，加入嚴選土雞腿肉與獨家調配藥材熬煮至雞腿肉入味，湯頭濃郁，雞腿肉入口即化，成「饕客必須踩點款」。
另外還有「人蔘糯米燉雞盅」以蔘鬚熬煮，添加圓糯米提升香氣，搭配土雞腿、蒜頭等調味熬煮，湯頭呈現乳白色澤，香氣撲鼻而來。還有「當歸藥膳鴨麵線盅」，正宗台灣土番鴨，搭配多種藥材純正古法燉煮，提煉出湯鮮味美的當歸精華，最後放入紅麵線，完美複製濃濃古早味。