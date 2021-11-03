梁舒涵《女力》備孕對話羞 老公色誘「餓了可以吃我」
梁舒涵回歸《女力報到—愛的故事》後，與「老公」曾子余劇情發展曝光，夫妻倆再次團聚，曾子余假扮外送員送餐給梁舒涵獻上驚喜，送上她愛吃的生炒花枝之外，還以土味情話對她說：「如果妳還餓的話，可以吃我。」讓梁舒涵害羞回應：「老公，現在是白天。」回歸第一天曾子余坦言開拍時超緊張，很怕台詞說漏或走位站點走錯，看到梁舒涵更是五味雜陳，「因為她狀態維持很好，顯得我好胖。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-03 20:23:26
曾子余胖了約5公斤，因為拍攝外景《食尚玩家》，加上疫情居家期間沒有克制，遭眾人虧變得圓潤，不過最近他正在運動游泳，喊話2個月內瘦回之前的樣子。此次回歸，兩人備孕拚孩子的劇情備受關注，問及平時曾子余私下是否會補身體？他透露除了外景之外，就是媽媽三不五時煮愛心雞湯進補。而梁舒涵平時拍戲睡眠較少，自己會吃保健食品外，住家裡的她也感謝有媽媽煮的雞湯。
戲裡梁舒涵與曾子余為了備孕，一起做瑜伽拉筋增添情趣，柔軟度好的梁舒涵帶著曾子余張開腳劈腿，痛得曾子余哀號不止。戲外曾子余表示：「這完全真的來，還要拉到快180度，痛到爆炸，而且柔軟度因為年紀越來越硬，拍攝不止一個鏡位，覺得筋要斷了。」近日梁舒涵愛上爬山運動，透露爬山除了感受到自己的身體極限之外，也真實的與大地共存互補，雖然是個怕高的人，總是腿發軟，但是爬完山身心靈非常滿足。