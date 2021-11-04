法媒：大企業滲透再生能源工會　圖遏制綠能發展

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日在蘇格蘭格拉斯哥拉開序幕，全球領袖齊聚一堂共同對抗全球暖化，英國首相強生說，「若格拉斯哥氣候峰會失敗，則全盤皆墨」。
從過去幾年開始，再生能源儼然成為各方影響力檯面下的角力場，許多碳氫能源與核能的大型企業也投身於此。目的只有一個，就是為了掌控這產業的發展。
報告說，法國便是明顯的例子，石油、天然氣與核能企業都分別將觸角伸進「再生能源工會」，這個產業界最有影響力的組織之一。
這個工會聚集上百名再生能源產業要角，在能源轉型的議題上，擁有與公權力對話的優先位置。
根據Disclose取得的工會內部文件及400名會員的財務報告，Engie、法國電力集團和道達爾2021年繳交的年費占全工會1/4，也就是67萬歐元（約77.8萬美元）。而且光是三大巨頭，就占這個法國主要再生能源遊說團體會員大會26%的席次。
一名風力發電公司的前員工指出他們的共同利益，「滲透進再生產業以掌控發展的步調」。另一名專攻太陽能發電的工會會員則表示，這是石化能源企業縝密的策略，為的是要削弱法國再生能源的遊說力量。一邊是捍衛再生能源；另一邊則是保護能源巨頭的利益。
要進入這個乾淨能源的主要遊說組織，三大能源跨國企業只要證明自己至少投資30萬歐元在再生能源產業便能加入工會，即便是再生能源投資僅占他們龐大產值的極小一部分。
以道達爾為例，公司2015到2020年間，90%的投資用於石化能源；而2020年法國電力集團的產能中，核能占比超過75%。
為確保獲得掌控權，三大巨頭也讓旗下投資再生能源的子公司加入工會。根據Disclose取得的會議紀錄，2019年法國電力集團旗下有12家企業加入，占會員大會895名額中的105票；Engie和道達爾也用一樣的手法。
在具有決策權的董事會中，情況更令人擔憂。據調查，今年再生能源工會董事會15席中，有7席與三大能源巨擘有關聯，例如法國電力集團再生能源前執行長安東里尼（André Antolini）就是現任工會榮譽主席。
在Disclose接洽下，只有Engie回覆詢問，並解釋他們加入再生能源工會的動機只是想「加速碳中和經濟的轉型」。
一位推動法國風力發電的先驅向Disclose坦言，「即使面臨這些巨頭，再生能源還是獲得發展，不過他們浪費了我們很多時間」。
2020年，法國政府的目標是達到23.1%的混合能源，但未達目標，只達成19.1%。
能源議題也是對抗全球暖化的重要議題，氣候峰會明天議程將完全聚焦於此，各方與會者預計討論該如何加速「乾淨能源」轉型。（編輯：郭中翰）1101104