MLB／世界大賽才剛結束 巨人3冠明星鐵捕驚傳退休
世界大賽才剛結束，大聯盟就爆出震撼彈，根據《The Athletic》記者Andrew Baggarly報導，舊金山巨人明星捕手Buster Posey將會在明天宣布退休，讓外界都感到相當訝異。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-04 09:02:33
34歲的Posey在2008年選秀會上，被巨人以首輪第5順位挑走，雙方攜手走過12個球季，也一起拿下過3座世界大賽冠軍。他一直是這10年來巨人的圖騰，若選擇退休將會是一個時代的結束。
2018年開始Posey因傷所苦，整體表現有所下滑，之後又遇到了新冠肺炎在全球流行，他為了家人健康考量，因此選擇退出2020年球季。不過在本賽季他回春打出亮眼成績，出賽113場敲出18轟、56分打點，打擊率高達0.304，也帶領巨人拿下107勝。
只是沒想到在再創生涯另一高峰之後，Posey就選擇退役，其中的理由可能就要等待他本人在明天自行宣布了，巨人隊的球迷肯定會感到相當惋惜。
Posey生涯進入過7次明星賽，拿下3座世界大賽冠軍，獲得4座銀棒獎、1座金手套獎，另外還在2010年奪下新人王，2012年拿下國聯MVP。