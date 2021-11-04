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雙11、五倍券促銷助攻！這款iPhone新機價格罕見降5％

▲Apple新款iPhone 13系列，於9月24日起正式開賣，上市至今不到2個月，卻已見價格鬆動。（示意圖／記者朱永強攝2021.9.25）
▲Apple新款iPhone 13系列，於9月24日起正式開賣，上市至今不到2個月，卻已見價格鬆動。（示意圖／記者朱永強攝2021.9.25）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-04 10:18:02｜2021-11-04 10:30:08

本月受惠振興五倍券商機及各通路提前開跑的雙11大戰，本月上市的新機也因此有較深的折扣優惠。據通訊連鎖門市傑昇通信調查，10月手機降價榜中，除了有SONY外，三星摺疊機、vivo X70及iPhone 13皆為剛上市的機型，顯見因供應鏈不足等外力因素，新機維持價格的生命週期越來越短。

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據傑昇通信調查，10月十大手機降價排行榜中，整體總降幅範圍在3至24％，月降幅約3至12％不等，總算較上月動輒超過三成降幅回穩許多。分析表示，今年10月前有多款5G新機上市，包括蘋果iPhone 13系列、三星ZFold3及Z Flip3摺疊旗艦機、vivo X70系列，除了果迷大舉換機助攻5G手機換機潮，非蘋陣營也有更多升級5G手機的品牌機款可選擇，加上振興五倍券、雙11折扣、周年慶檔期等優惠利多，通路市場端的空機價格也迎來一波微幅的調降。

▲2021傑昇通信門市10月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）
▲2021傑昇通信門市10月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）
從手機降價排行榜單來看，分析指出，10月降價最多的單機是搶先iPhone 13發表的三星新一代旗艦摺疊機Z Fold3及Z Flip3，發表後在網路上的討論人氣就居高不下，加上兩款折疊機都是以小尺寸為主，分別是6.2吋書本開闔及4.2吋粉餅摺疊，小手機潮流似乎捲土重來；且Z Flip3搭配3萬888元起跳的定價，相比上一代便宜近2萬，已經是歷年來最低的平價摺疊機型，開賣一個月不僅拿下當月旗艦機王，降幅也有2成以上；而以生產力工具為主打的Z Fold3雖為月降價冠軍，但月降幅只有Z Flip3的三分之一，價格仍相對穩定。

其次則是10月新上市的vivo X70 Pro、X70 5G旗艦系列，分析認為，主打「微雲台 3.0」防震系統的電影級影像拍攝功能，開賣當月降幅就有12％，大約3000元，分別佔據10月手機降價榜單的第四、六名；降價後的空機價格vivo X70 Pro來到2萬初頭，X70則是1萬9千元有找；剛發表新色的SONY 大師級旗艦機Xperia 1 III，搭載6.5吋大螢幕，主打1200萬畫素光學防手震鏡頭及潛望式光學變焦，頗受攝影玩家青睞，7月上市時獲索粉力挺開出紅盤，開賣一季後也開始有千元以上的降價空間。

此外，甫開賣的蘋果iPhone 13系列，傑昇表示，該款手機9月開賣僅7天就進當月熱銷榜，尤其是四款機型都有需等到年底才能到貨的容量及顏色，且以13 Pro和 Pro Max缺最兇；不過，過往iPhone缺貨狀態下價格不易鬆動，目前的降價幅度也罕見掉5％之多，顯見儘管消費者仍需經過漫長等待才能收到貨，市場購機狀況仍供不應求，價格與信仰讓換機力道展現強勁態勢。

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