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NBA／「聰明哥」批評隊友惹議　綠軍緊急召開球員會議

▲塞爾提克後衛Marcus Smart。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克後衛Marcus Smart。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-04 11:07:22

波士頓塞爾提克開季進況不佳，上一場慘敗芝加哥公牛，他們在第4節被對手倒打了28分、最終遭到逆轉。賽後「聰明哥」Marcus Smart在受訪時公開批評陣中兩大球星Jayson Tatum和Jaylen Brown不傳球，引起軒然大波，而《ESPN》也在報導中透露球隊目前氛圍並不好。

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去年塞爾提克在季後賽首輪出局，季後原總管Danny Angie離任、由前總帥Brad Stevens接手，內部經歷了一些動盪，陣容也有所改變，很顯然他們還在適應這樣的過程。

目前塞爾提克戰績3勝5敗，沒有達到預期，上一場輸給公牛之後，Smart砲火猛烈，直言球隊不斷讓對手打得十分舒服，讓他們靠著攻防轉換及罰球一次次的得分，防守做得很不理想。

另外，Smart也喊話Brown及Tatum需要多傳球，減少困難的出手，他和其他球員也想增加參與進攻的比例。「當球不在我手上，而我站在底角時，我能做的就只有這麼多。我是一個很不錯的傳球手，我知道自己能為隊友創造更好的機會。」

他直言現在每一隊都明白塞爾提克是圍繞Tatum和Smart進攻，因此防守都特別針對他們，「每個球評和報導都在寫讓他們多傳球。但他們不想傳球，這也是他們要學習的地方。」

其實Smart並非是要攻擊隊友，他表示自己也為雙探花所取得的表現和成就感到驕傲，但也認為是時後讓他們的球技更上一層樓了，那就是閱讀比賽、並且為隊友製造機會。

但這番言論讓被點名的兩人相當不滿，今天《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski在報導中透露塞爾提克在前往奧蘭多客場的途中召開了球員會議，但並沒有收到效果。

「我得知在會議上球員情緒有些激動，但是成效不佳，甚至可以說沒產生作用。他們換了總裁、總教練，他們有一些問題待解決。」Wojnarowski如此表是，「現在他們戰績僅有2勝5負。今晚他們要對陣魔術，Ime Udoka第一年執教，他必須得解決問題。」

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