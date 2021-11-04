NBA／休賽季和詹皇吃飯　Lillard承認自己曾猶豫是否加盟

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而就次在那時，同樣也渴望補強的湖人，向他拋出了橄欖枝，在接受Haynes專訪時Lillard透露在一次觀看WNBA比賽的過程中，「詹皇」LeBron James邀請他前往家中吃飯。
而當他那天前往赴約時，Anthony Davis也在桌邊，他們享用了義大利麵、沙拉和紅酒，接著James和Lillard描繪了如果他加入洛杉磯的景象，就像是同業彼此之間在交換訊息。
「LeBron問我對於目前的處境有何想法，而我和他說的，也正是如今和你說的，那就是我只想身處一個能贏得一切的環境。」Lillard表示，James並沒有直接招募他，但是卻告訴自己離隊就能獲得想要的，並且和他描述如果來到洛杉磯會是怎麼樣子。
Lillard透露自己當時和James及Davis說，憑自己的能力、只要加入湖人，他們就能取得成功，兩人也都同意這個看法。但同時他也坦言對於是否離隊、並加入一支超級球隊而感到猶豫，並不確定這是自己想要走的路。
那一頓午餐進行了將近一個半小時，之後James帶著Lillard參觀了他家，接著車就來了，雙方道別。最終湖人和拓荒者並沒有達成協議，而取而代之的是交易來Russell Westbrook。
聯盟近年對於「違規招募」的事情管得很嚴，因此球員、教練和管理人員在接觸有約在身的球員時，都必須謹言慎行。雖然James這次邀約過程中，並沒有直接招募Lillard，但兩人顯然都明白那意味著什麼，也算間接證實了今夏的傳聞。