COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／休賽季和詹皇吃飯　Lillard承認自己曾猶豫是否加盟

▲拓荒者球星Damian Lillard。（圖／美聯社／達志影像）
▲拓荒者球星Damian Lillard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-04 11:45:11

波特蘭拓荒者目前的處境並不好，他們正處於改變的陣痛期，而今日《雅虎體育》記者Chris Haynes在一篇報導中透露，Damian Lillard在今夏本來可能前往洛杉磯湖人，但他最終留在了隊中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一向標榜自身忠誠的Lillard，在上賽季的季後賽首輪出局之後，心情大受影響，甚至罕見的喊話要求球團進行補強。而在那之後他也前往洛城錄製自己單曲單曲《We The Ones》的MV，暫時拋開球場的一切。

而就次在那時，同樣也渴望補強的湖人，向他拋出了橄欖枝，在接受Haynes專訪時Lillard透露在一次觀看WNBA比賽的過程中，「詹皇」LeBron James邀請他前往家中吃飯。

而當他那天前往赴約時，Anthony Davis也在桌邊，他們享用了義大利麵、沙拉和紅酒，接著James和Lillard描繪了如果他加入洛杉磯的景象，就像是同業彼此之間在交換訊息。

「LeBron問我對於目前的處境有何想法，而我和他說的，也正是如今和你說的，那就是我只想身處一個能贏得一切的環境。」Lillard表示，James並沒有直接招募他，但是卻告訴自己離隊就能獲得想要的，並且和他描述如果來到洛杉磯會是怎麼樣子。

Lillard透露自己當時和James及Davis說，憑自己的能力、只要加入湖人，他們就能取得成功，兩人也都同意這個看法。但同時他也坦言對於是否離隊、並加入一支超級球隊而感到猶豫，並不確定這是自己想要走的路。

那一頓午餐進行了將近一個半小時，之後James帶著Lillard參觀了他家，接著車就來了，雙方道別。最終湖人和拓荒者並沒有達成協議，而取而代之的是交易來Russell Westbrook。

聯盟近年對於「違規招募」的事情管得很嚴，因此球員、教練和管理人員在接觸有約在身的球員時，都必須謹言慎行。雖然James這次邀約過程中，並沒有直接招募Lillard，但兩人顯然都明白那意味著什麼，也算間接證實了今夏的傳聞。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀