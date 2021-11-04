《華燈初上》金馬首映 導演盯林心如美貌「比看老婆久」
Netflix《華燈初上》獲選2021金馬影展神祕場，將於11月22日晚上於MUVIE CINEMAS威秀影城TITAN巨幕影廳舉行世界首映，幸運觀眾可以搶先在大銀幕看到前2集，這也是歷屆金馬影展以來，首部影集成為神祕場影片，總製作人兼女主角林心如、導演連奕琦、金鐘編劇杜政哲受邀將參與映後問答，林心如表示：「很榮幸也很開心，《華燈初上》能成為金馬神祕場的首部影集，我也很期待與大家一起在大銀幕前搶先看片。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-04 13:50:42｜2021-11-04 15:06:58
《華燈初上》全劇分為三部曲共24集，主創團隊邀來金鐘編劇杜政哲，與電影名導連奕琦，耗時4年籌備劇本，斥資千萬實景拍攝。林心如表示：「當年做完《16個夏天》之後就在構思《華燈初上》的故事，這6、7年間慢慢一步一步從雛形到成品，中間也曾歷經了空白期，直到4年前，我們正式啟動完整故事與前置作業、到拍攝，再到現在即將播出，起初沒有想過會登上國際平台，現在希望讓全球觀眾都可以看到這個作品。」
林心如與金鐘編劇杜政哲、導演連奕琦都是再次合作，身為演員，林心如覺得在《華燈初上》最大的安全感也是來自二位，她表示：「小杜是非常懂我的編劇、好朋友，他知道我想要做到更多不可能做到的挑戰，所以在劇本上花了很多功夫，在所有的人物設計上也非常用心；小連也一直在挑戰我表演上的極限，他希望我能夠突破自己，打破原來的框架，成為一個全新的『羅雨儂』。」正忙於後製工作的連奕琦導演笑稱：「從拍攝剪接到後期調光，我一直盯著心如跟劇中的小姐們看，我好像看我老婆的時間，都沒有比我看心如來得久。」金馬影展神祕場《華燈初上》將於11月5日下午1點起開賣，影集11月26日Netflix上線。