出國旅遊快了！疫情趨緩 華航、長榮12月重啟直飛倫敦
全球疫情趨緩，可以期待出國了嗎？昨（3）日全球前三大旅展之一的「倫敦旅展」（WTM）實體展落幕。據《中央社》報導，今年台灣館獲旅遊業者及媒體主動接洽的次數較以往大增，中華航空及長榮航空英國分公司也在現場宣布，12月起恢復倫敦－台北直航班機。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-04 14:46:31
中央流行疫情指揮中心也已宣布，英國將從重點高風險國家的清單中移除，此舉表示未來自英國入境的旅客，不再需強制於集中檢疫所隔離14天。
隨著全球各國放寬旅遊限制，高風險國家陸續降級，華航、長榮才剛宣布11月全面復飛印尼航線，沒隔幾天，便實現復飛英國線的直航。
而更早復航的阿聯酋航空表示，已恢復全球包含台北在內的9成航線，8月曾釋出空服員站上828公尺高杜拜哈里發塔的創意廣告，宣布自英國旅行政策中降級至黃色名單（Amber List）的好消息。阿聯酋航空9月還啟動全球招募計畫，希望擴展航線以滿足旅客的飛行需求。
觀光局駐倫敦辦事處主任李思賢接受《中央社》採訪表示，據她在倫敦旅展台灣館過去3天的大量洽談經驗，發現許多潛在合作對象都希望能有「原汁原味」、具地方特色、未經過度包裝的旅遊體驗。期待憑藉台灣在防疫建立的好名聲，旅遊業可期待後疫情成長新契機。
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