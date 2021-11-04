金正恩首主動提「終戰宣言」！韓國青瓦台幕僚：意義重大
南韓總統文在寅近期出訪歐洲，有青瓦台高級幕僚向現場媒體指出，北韓最高領導人金正恩日前首度主動提及「終戰宣言」，除了是首次公開提及此事外，也認為這對重啟南北韓對話深具意義。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-04 16:17:32
南韓總統文在寅今年9月前往美國紐約參加第76屆聯合國大會，期間提到期盼南北韓、美國、中國4方能齊聚一堂，宣布戰爭（韓戰）結束，是為「終戰宣言」，此後北韓（朝鮮）的並未做出任何回應，而金正恩的態度也受到外界關注。
根據《韓聯社》報導，該報記者於文在寅訪歐之行的最後一站採訪，並向青瓦台提問南北韓是否針對教宗方濟各出訪北韓、兩韓山林復育工作合作等事項進行討論，青瓦台高層幕僚當時回應提到，「金正恩委員長首度對外提到『終戰宣言』。」
對此，外界普遍認為報導中幕僚所指，應為金正恩在第14屆最高人民會議上表示，「若將造成雙方互不信賴、對決的導火線棄之於不顧，就算簽署『終戰宣言』，敵對的行為仍還會持續。需保障雙方之間的尊重、撤回敵對的觀點與政策，並撇除針對對方的偏見與雙重標準的態度。」
青瓦台幕僚雖無具體說明金正恩在哪個場合公開提到「終戰宣言」，但金正恩主動提起此舉背後意義重大，青瓦台幕僚認為金正恩提及「終戰宣言」是為求在韓國與美國雙方協商終戰宣言的基礎上，能讓北韓有談判的空間。