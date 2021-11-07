雙北「安老宅」這兩區最熱門　專家：空間大又親民

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永慶房屋依據聯徵中心住宅貸款資料，個別統計雙北市65歲以上住宅貸款件數前五名的行政區，並統計當地的房市數據。從台北市及新北市的高齡房貸資訊來看，貸款件數最多行政區分別是新北市淡水區及台北市內湖區；進一步檢視這兩個行政區的貸款條件，建物平均移轉面積分別為194及196平方公尺，相比雙北地區的平均值整整多出了30平方公尺，顯示不少人在規劃退休生活時希望有更大的居住空間。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，相比年輕時多投入較多的時間、精力在工作及事業上，退休後則有更多的時間待在家中與家人相處或是從事個人的休閒、興趣，而不少人也會在這個階段重新審視居住空間的需求，例如考量到與家人的相處時間增加，增加個人的獨處空間除了可以提高生活上的隱私性，也能減少許多不必要的摩擦產生，因此不少人都希望擴大居住的空間，增加一間書房或臥室。
而在預算有限的前提下要滿足擴大居住空間的需求，價格較為親民的區域便成為首選，淡水區及內湖區正因為具備這樣的優勢而吸引退休人口置產。
陳金萍表示，以淡水區來說，平均住宅單價落在2字頭，幾乎只有板橋、中和的一半，而且隨著近年人口移入，淡水的生活機能已經相當成熟，各類型商家、超市、大型量販店及運動中心都已經到位，對於嚮往大坪數住宅的消費者來說相當有吸引力。
同時數據也顯示，在區域房價負擔較低的情形下，消費者有更多的選擇機會，能夠依據自身的需求挑選合適的住宅，例如淡水區的平均購屋總價為1686萬，低於新北市的平均總價，且多達八成五的物件是對銀髮族更友善的電梯大樓，比起新北市的六成高出不少。
此外，若觀察大台北都會區的整體資料，比較高齡住宅貸款以及住宅交易量的數據，可以發現台北市的高齡住宅貸款比例較新北市高出許多，顯示年長者為了購置台北市住宅，申辦房貸的意願大幅提升，也反映機能成熟的市中心是許多長者心中理想的生活環境。
陳金萍解釋，隨著年紀漸長，許多生活習慣都會改變，以交通為例，多數長者減少自行駕駛汽、機車的頻率，轉而仰賴步行的方式以及大眾運輸系統；生活上，各種日常需求都傾向在住家周遭滿足，更凸顯區域機能的重要性；此外，隨著身體各項機能的老化，就醫的需求也會上升，醫療資源成為購屋時的重要考量，而符合各項要件的蛋黃區便成為長者心中理想的生活環境。
高齡住宅貸款的數據也佐證了這樣的趨勢，年長者在台北市購屋的意願相當高，高齡住宅貸款的比例幾乎達到新北市的兩倍，銀髮族入住蛋黃區的「積極度」不言而喻。
最後，陳金萍補充，透過高齡房貸資訊，可以看出年長者購屋時會考量那些居住條件，除了更注重住宅本身的空間是否足夠外，也有些著重於周遭的環境是否適合老年生活所面臨的各種需求，建議年紀較長的民眾如果對未來的住宅需求仍沒有明確的規劃，不妨依循相同的評估方法，再根據自身的需求做調整，更有機會找到符合心中期待的好宅。