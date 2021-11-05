茄子一下鍋就黑？媽開蓋愣：不想煮了 內行曝秘訣：紫爆
茄子是我們日常生活中經常吃的蔬菜，但是要怎麼烹調的美味又是另外一回事，你是否也有煮茄子時，無論怎麼煮，茄子還是無法保有原本的紫色呢？近日，就有網友分享「自己每次煮茄子時，不論是用何種方式，一出爐都直接黑掉，讓她心灰意冷」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 12:13:45｜2021-11-05 12:14:25
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「用網友說的水加醋，然後用蒸籠盤壓住隔絕空氣，為什麼茄子蒸出來還是黑色的.....大魔王茄子真的討厭死了啦TAT」只見貼出的照片，茄子的紫色色澤完全不見，取而代之的是黯淡發黑、發黃的蒸茄子，讓人看了沒什麼食慾。
貼文一出，網友紛紛回應「就是好奇怪，照網路所教的也是一樣顏色暗淡」、「我也是啊...什麼先過油什麼加醋水我都試過，就黑的跟大便一樣」、「自從試過很多方法都還是黑之後，我都不在家煮茄子了」、「超困難料理之2，跟煎魚有得比」、「永遠都黑的+1，我已經放棄了」。
而也有網友分享秘訣「如果要蒸茄子！記得是水滾之後再放喔！」、「水要加醋沒錯，但要等水滾才能放茄子，然後蓋子要蓋緊」、「茄子切好擺盤，水滾之後再放鍋裡蒸，鍋蓋的出氣孔要封著，不要讓水蒸氣跑出來」、「我猜你水沒滾就放進去囉！水要滾，不然蒸太久就黑囉」。（編輯：張嘉哲）