賴香伶盼勞動部改善漁工權益 籲盡快推動C-188國內法化
《四方報》報導，台灣爭取加入CPTPP，已經於9月送出資料進行審核，盼能加入國際組織以提升台灣的國際地位及影響力。不過，民眾黨立委賴香伶指出，申請加入CPTPP就必須符合CPTPP勞動專章規範，而台灣的勞動環境仍與標準有差距，尤其在漁工及社福移工的權益保障上更屢遭國際團體點名批評，有損台灣國際形象及爭取加入CPTPP的努力。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-05 18:26:09
立法院4日邀請勞動部部長、衛生福利部部長、經濟部次長及國家發展委員會副主任委員針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」進行專題報告，並備質詢。
立委賴香伶質詢時指出，檢視台灣現行勞動權益包括「結社自由與集體協商權」、「消除強迫或強制勞動」、「有效廢除童工」、「消除就業與職業歧視」、「最低工資、工時、職安衛生法令」等，除廢除童工有落實外，其他仍有許多不足之處。
其中，漁工、社福移工待遇就遭到國際批評，台灣漁獲更被列入美國勞動部《童工及強迫勞動製品清單》（List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor），遠洋魚貨也在國際被舉黃牌。此外，工會組織率低、移工就業歧視問題、最低工資尚未立法等也都亟待改善。
賴香伶指出，加入國際組織是我國提升國內勞動環境以符合國際標準的契機，監察院也致力提升移工權益問題多年，希望勞動部與漁業署一起合作，在明年上半年完成聯合國漁業工作公約（C-188公約）國內法化，以挽回台灣的國際形象。對此，勞動部則回應，明年年初會提出C-188公約相關報告。