中職／統一獅合作金酒11年　要拿第11座總冠軍

中華職棒統一7-ELEVEN獅隊與金門酒廠，邁入第十一年的合作贊助，金門酒廠本週11/5 (五) 將前進臺南棒球場為傑尼獅們加油，當天將由金門酒廠董事長黃怡凱及營業副總陳泰誠進行開球儀式，他們要將金門酒廠對棒球的支持及經營，火力全開全力出擊，除此之外為了要讓現場民眾感受到金門酒廠的熱情，現場更加碼抽出6位幸運進場觀賽球迷，每位有機會可獲得0.6L-58度金門高粱酒2瓶，也期許統一7-ELEVEN 獅拿下第十一座總冠軍，展現出第十一年的合作默契。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-05 20:20:53
當天除了精彩的開球儀式之外，球隊也將於今年十二月下旬到金門進行棒球回饋計畫，今年預計由新生代的二位小獅王林靖凱、古林睿煬共同前往。金門棒球回饋計畫，主要是要讓熱愛棒球的小球員能有更深層認識及充滿夢想，加上近年來金門棒球成績搶眼，各界評價相當高，是值得投入培養及耕耘，因此統一獅每次在金門進行棒球回饋計畫時都會引起一陣旋風，無非是統一獅高顏值人氣球星領軍前往，讓小球員整個興奮到不行。今年將代表球隊出席的林靖凱表示這將是他第一次到金門，其實蠻新鮮的，除了可以跟金門在地小球員互動之外，還能看到金門的閩南性建築，還有戰地留下的古蹟與風俗民情 ; 經前兩年去過的學長，經驗分享後，敬請期待他來教這些小球員怎麼練出「 靖區 」 的守備。金門酒廠與統一 7-ELEVEN 獅邁入第十一年的合作，過去兩年也共同推出聯名酒款，
其中包含三十週年的「 球棒型 」聯名紀念酒款與去年在一勝三敗逆境之下，擊敗中信兄弟勇奪隊史第十座總冠軍限量發行的「年度總冠軍紀念酒」，都造成獅迷搶購收藏，希望今年能延續去年冠軍氣勢連勝挺進總冠軍戰，再次發行總冠軍紀念酒。未來，也將延續過去11年來彼此的相互支持，並期待未來的合作能長長久久。