民進黨新人初選有加權　現任議員以「勤」迎戰拚出線

民進黨中執會日前通過「2022年直轄市議員提名特別條例」，新人、青年在黨內初選最多可加權20％，但排除政二代參選者。許多力拚連任的現任議員指出，沒辦法說一定能連任當選，但只要勤跑基層，做好基本功，就不會慌張。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-07 09:30:00
特別條例中指出，為了鼓勵新人參與提名初選，強化新進人才機制，新人者可以加權10%，若是新人為35歲以下青年或是新住民可以加權20％，全案預計在11月14日民進黨全代會通過。
以新北市議員第2選區（五股、泰山、林口）為例，民進黨的現任市議員為賴秋媚，不過立委趙天麟辦公室副執行長李宇翔、立委蘇巧慧前助理黃韋鈞、立委羅致政特助陳霖翰均欲參選該選區，初選都能獲得加權，讓賴的壓力不小。
賴秋媚說，面臨3名新人一起爭取初選，對於五泰林較為封閉的選情增添很大的變數，自己也是最大受害者之一，但她仍會延續過去紮實的地方服務。
新北市議員第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區），目前宣布參選的包括台中市府前新聞局長卓冠廷、新北市議員彭成龍的兒子彭一書，其中卓冠廷雖超過35歲，但以新人之姿獲得10％加權。
該選區的現任市議員廖宜琨說，特別條例就是鼓勵新人參與政治，有年輕人加入當然會更好，而他自己就勤跑基層、地方行程，同時證明自己選前跟平常都努力在跑，該服務就盡全力服務。