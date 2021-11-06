外媒指我難抵中國攻擊　邱國正：和平靠爭取、不會投降

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邱國正表示，他是中華民國，也就是台灣的捍衛者，也是抵抗解放軍威脅經驗豐富的士兵。1996年台海飛彈危機期間，自己擔任師指揮部主任，從40年前參軍以來，現在的局勢是最具挑戰性的時刻，中國從未放棄吞併台灣。
邱國正提到，「準備反擊中國」等可能的對策，已成為國軍日常行動，他可自豪地說，軍隊向來保護國家，且用最高的忠誠度為國效力，捍衛自由與民主，讓台灣人能夠維持現有的生活與政治制度。
邱國正說，無法保證和平會永遠持續，台灣在資源、人力與軍事上都無法與中國抗衡，這是殘酷的現實。中國希望能夠迅速拿下台灣，不讓第三方有機會介入，國軍正在制定對策，利用台海天然屏障製造緩衝區，進行非對稱防禦戰略。
邱國正也說，台灣增加國防支出，目前正在開發的武器系統，將有助於台灣建構多層次、多領域的軍力。
邱國正表示，台灣自2012年實施募兵制，軍隊運作「菁英化」轉型，專業的軍人操作複雜的武器系統，高素質的軍力定期展開作戰演習，加強台灣戰力，軍事基地維護作業外包，讓作戰單位能夠專注於訓練與戰備供作，也因此，年度實彈軍事演習的熟練程度有所提高。
邱國正說，國軍也在改革儲備戰力，「全民防衛動員署」將在2022年元旦成立，此單位能協調全國政府部門之間的人力與物力，透過規劃與演練，讓後備部隊能夠支持戰事。國防部也計畫加強預備役人員訓練，完善部隊裝備、組織與作戰任務，增強台灣整體防禦能力。
邱國正強調，台灣國軍知道和平是靠爭取來的，因此，不會向中國投降，且有決心和能力克服挑戰，秉持地區和平與安全的理念，決心為中華民國的生存與繁榮，為台灣全體人民的安全與福祉而戰。