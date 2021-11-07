娶孟耿如1年多　黃子佼認了婚姻出問題：很嚴重

台視《台灣名人堂》本週專訪邀請到音樂製作人蔣三省及知名主持人黃子佼，兩人為了台視八點檔《一個屋簷下》破天荒跨界合作，黃子佼首次受邀演唱八點檔主題曲，沒想到，身經百戰的黃子佼坦言還是有點小緊張，他笑稱：「覺得蔣老師像是一本歷史課本，以老師的經驗值，什麼巨星沒看過，可是蔣老師還是很尊重我的想法，這點讓我相當佩服。」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-07 00:00:00
蔣老師則大讚黃子佼聲音辨識度相當高，更看見黃子佼對音樂的熱愛，他表示：「一個主持天王如果對歌曲沒有興趣，再多的邀請與經費都打動不了。」音樂對於黃子佼來說是歷經波折都不願放棄的堅持，黃子佼節目中透露，曾經看卜學亮的《子曰》爆紅，很羨慕也很嫉妒，而2018年才推自己的專輯，黃子佼自信的說：「那時候專輯賣了五、六千張，雖跟以往動輒上萬張相差甚遠，不過起碼我做了一張我想做的，也是給自己一個出道三十年的交代與成績單。」
黃子佼與蔣三省在節目中暢談各自對音樂的理念與熱愛，黃子佼謙虛稱自己成不了大師，但可以一輩子做音樂的粉絲，他更說自己的演藝事業像「自助餐」，大眾喜歡什麼我就給什麼，大讚蔣三省則像是「米其林餐廳」；兩人合作《一個屋簷下》歌曲講述對家庭的寄望與愛，而踏入婚姻生活已經一年多的黃子佼，分享與太太孟耿如婚後最不協調的事，竟是一個喜歡陽光、一個喜歡黑暗。
黃子佼無奈說：「最近搬到採光很好的房子，很開心可以在陽光灑落下開始一天，但耿如怕亮，我必須遷就她，這是我們真的在這一、兩年才發生相當嚴重的問題」；對於婚姻如何保持新鮮，蔣三省則害羞說到，平日自己都是專心做音樂，生活大小事都交由太太處理。更多精彩的訪談內容請鎖11月6日晚間10點「台視新聞台」播出的《台灣名人堂》。（編輯：楊穎軒）