30K妹想買房抖爆！全場見「1條件」狂點頭勸衝：不用猶豫
隨著物價上漲，房價也跟著水漲船高，許多年輕人都抱怨根本買不起房，近日就有一名網友在網路上表示，她月薪約3萬，存款有160萬左右，想把存款全梭哈買房，貼文一出，網友一看存款數字全支持原PO買房：「可以～建議下定決心，這時局別猶豫！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 10:39:01
該名網友昨（6）日在PTT貼文，她以「月薪三萬買房」為題，表示即將28歲，月薪目前3萬初頭，有打算額外兼職外送，存款約160萬，全都在股市裡，看到台南一個建案兩房一廳一衛無車位，總價約438萬，想把存款全拿出來梭哈買房，房貸大約1萬出頭，而電器方面家人會贊助，因此讓她求助：「大家覺得可以衝嗎？畢竟房價越來越貴。」
貼文一出，網友看到存款數字全表態支持，「可以～建議下定決心，這時局別猶豫」、「如果有能力撐就趕緊卡位吧」、「我可以說妳現在買下去就是對的，辛苦歸辛苦」、「35歲再來看這篇，會笑自己當初為何沒一次買2間XD」、「能買快買，房價永遠只會越來越貴，妳買了將來才有資本再買」、「不買只會賺輸人，喜歡就快買吧」、「買房不看年紀的，五年前沒買現在漲多少去了」、「工作夠穩的話，只要房貸不影響生活品質，符合需求就可以買」。
不過，也有網友點出該建案的缺點，「太偏遠和沒車位是硬傷」、「附近不好停，難賣」、「管理費低，要注意社區保養等問題，就怕後續經費不足」、「沒車位的話我就不太會考慮了，不管妳以後會不會開車或者有沒有要結婚，有個車位以後要換房的賣相一定比較好」。（編輯：賴禹妡）