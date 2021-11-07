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C肝「治療失敗」或「再度感染」　３大族群健保供二次治療

C肝「治療失敗」或「再度感染」　３大族群健保供二次治療
C肝「治療失敗」或「再度感染」　３大族群健保供二次治療

健康醫療網

2021-11-07 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】C型肝炎是臺灣國病之一，過去C型肝炎治療上有眾多限制：包括傳統干擾治療成效不彰、病人普遍自知率不足、害怕藥物副作用或接受治療的動機不足等，所幸自民國2017年起，新型口服抗病毒藥物納入健保給付，並逐步放寬給付標準，三年來，已成功治療超過十萬名病人，治療成功率可達98%以上；而在2021年6月開始，對於過去使用口服抗病毒藥物卻治療失敗的族群，也同步開始提供二次治療的服務。

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C肝口服抗病毒藥物治療失敗　關鍵原因在這

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，C肝口服抗病毒藥物治療失敗的原因可分為病人因素與病毒因素兩部分，病人因素包括藥物服從性不佳、以及嚴重肝硬化而導致治療困難；病毒因素則包括了特定的病毒基因型或是帶有抗藥性基因的病毒株，都可能會導致治療成效不佳。

二次治療給付　適用3大族群

而於2021年6月通過的二次治療給付條件中，將需要治療的病人分成三大族群：(1)經醫師評估停藥而治療中斷、(2)治癒後卻再次感染、(3)治療不完全或治療失敗。

在過去，這些治療失敗的病人只能選擇等待，或是自費三十萬元來購買藥物。楊畯棋主治醫師說，如今透過二次治療的機會，讓病人能夠有C肝治療的第二春，讓更多病人未來可以免於C肝病毒的傷害。

遠離Ｃ肝危害　高危險族群應定期篩檢

未來C型肝炎在臺灣的治療策略會走向微根除的時代。肝炎的治療要走出醫院的診間，醫師們需要前進到透析室、毒品戒治所、高風險社區的衛生所或是活動中心等，主動出擊的模式去治療病人，才能克服病人轉介率低或是就醫率低的困境。楊畯棋主治醫師強調，目前的口服抗病毒藥物治療非常有效，而且幾乎沒有併發症，療程也縮短到僅需二到三個月，知道自己有慢性C肝風險，或是親近家人患有C型肝炎的民眾，都建議積極就醫接受篩檢與治療。



資料來源：健康醫療網 C肝「治療失敗」或「再度感染」　３大族群健保供二次治療

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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