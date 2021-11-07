大企業疫苗強制令生變　專家警告美疫情升溫

我是廣告 請繼續往下閱讀
包括阿拉斯加等11個共和黨州昨天聯合上訴，反對拜登政府對大型企業員工的疫苗規定，並認為強制疫苗規定的權利在州政府不是聯邦。
針對大型企業的疫苗強制令，雇主反應不一。「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天指出，許多舊金山當地的大型公司已自行執行對員工的防疫規定。健康行動聯盟（Health Action Alliance）董事總經理馬西（Stephen Massey）表示，「民眾自願接種很難達到群體免疫，聯邦的行動是必要的」。
然而，許多缺工嚴重的企業更擔心在疫苗強制令下會找不到員工，因此樂見聯邦法院今天的裁決。
依公衛的數字，揚棄口罩、反對強制疫苗、疫苗普及率較低的美國南部州，已經從今年夏天的高染疫率趨於平穩。多數人戴口罩且疫苗普及率相對高的加州，疫情卻正在升溫。
總部設在加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，近期加州的染疫數字是佛羅里達州2倍。
華盛頓大學健康指標科學教授莫克達（Ali H. Mokdad） 表示，目前全美有19個州染疫率激增，包括先前疫情持續下降的加州。
莫克達說，夏天疫情升溫的美國東南部各州現在情況好轉，原因很簡單，因為接種疫苗和感染免疫的總和，讓剩下來容易感染COVID-19病毒的人更少，但是那些州先前「付出沈重的代價」。
另一個因素是氣候，美南夏天較熱、潮濕，人們待在室內的冷氣房活動，容易染疫。加州人在夏天從事戶外活動，到了秋天移往室內，於是染疫病例增加。
目前加州人口完全接種疫苗的比例為62%；美南疫苗普及率分別為佛州60%、德州54%、喬治亞州49%、路易斯安那州48%、密西西亞比州46%及阿拉巴馬州45%。
莫克達表示，做好防疫可以打擊冬天疫情升高的預測，但未接種疫苗比例仍高，以加州來說，有超過1/3的居民仍未接種疫苗，而人們的社交活動比過去更為活躍。
不管是接種疫苗或染疫得到的免疫力都會隨時間下降，加上目前第3劑施打率低，他說，「加州和全美都已達疫情改善的高原期，但很快會看到明顯增加的確診人數」。（編輯：韋樞）1101107