告五人神曲《在這座城市遺失了你》 AR虛擬城市還原場景
TVBS歡樂台《#T-POP我們聽大的!!》本周將回顧2020年十月的大事件，邀請到金曲天團告五人、麋先生、Chick en Chicks、Yellow 黃宣及呂士軒。本集TVBS 將過去新北耶誕的AR技術移動到攝影棚內，並非使用綠KEY棚景，而是採取對位實景結合虛擬技術。《#T-POP我們聽大的!!》連錄影當天，告五人提前三小時到場彩排走位，看到整個現場設計都驚嘆不已，彷彿真的在城市中演唱。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-08 01:00:00
告五人現場演唱今年入圍金曲獎年度歌曲《在這座城市遺失了你》，這首歌被喻為「失戀神曲」，搭配AR虛擬城市設計傳達出歌曲意境，還特別製作一個前導動畫傳達意境，透露出許多人都曾為了愛情在城市中迷失自我。在AR開頭，一道流星劃過星空，充滿失落意境與氛圍，告五人特地為了這細緻打造的前導動畫譜曲，製作一段全新旋律搭配整個故事情節。吉他手兼主唱雲安透露，前陣子工作很忙碌，在錄影的前一天，剛好是演唱結束的晚上，經紀人告知「今天一定要把Intro寫出來」，木吉他手兼主唱雲安最後寫了30分鐘，他認為「看著AR團隊這麼認真，告五人一定也不能用舊音樂剪輯拼湊，要替畫面搭配上ㄧ段專屬的音樂」。
《運氣來得若有似無》這張專輯則深刻表達今年大家內心的感受，告五人憶起當初突發奇想，把整套錄音設備搬去宜蘭，現在回想起來，雲安說：「當時我們真的很瘋，開會時，跟老闆說想弄一個農莊，然後在裡面錄音。」主唱犬青補充剛開始是跟五月天的瑪莎聊，她提議：「瑪莎哥，我們進來公司一定要弄一個很酷的事情。」瑪莎聽了提意覺得不錯，一群人就去跟老闆開會，專輯就在宜蘭誕生了。
2014年獲得金曲獎最佳樂團獎的麋先生曾到過世界各地巡演，最印象深刻的地點是法國巴黎，團員五人一起拿著吉它在巴黎鐵塔底下唱歌，主唱聖皓說：「就像街頭表演一樣，現場的民眾會有很直接的反饋。」剛開始表演時民眾都各做各的事，但過了一陣子，現場的人都隨著音樂揮手擺動，最後大家玩在一起，非常歡樂。（編輯：薛羽彤）