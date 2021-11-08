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巴西撤銷2科學家勳章　另21受獎者：我們也不領了

▲巴西總統波索納洛先前把研究工作似與政府意見相左的兩名科學家給除名。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統波索納洛先前把研究工作似與政府意見相左的兩名科學家給除名。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-08 00:00:00

（中央社巴西利亞6日綜合外電報導）巴西最高榮譽之一的「國家科學貢獻勳章」21名人士今天集體拒絕獲勳，藉此抗議總統波索納洛把研究工作似與政府意見相左的兩名科學家給除名。

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「國家科學貢獻勳章」（National Order of Scientific Merit）設立於1992年，表彰科學和科技界重要成就。法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）本月3日公布25人名單，2天後卻將其中兩人除名。

其中1人為拉塞達（Marcus Lacerda），他的研究成果打臉波索納洛力推的氯奎寧（chloroquine），是最早指氯奎寧無助於打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的學術報告之一。

另1人為班札肯（Adele Benzaken）。班札肯過去是巴西衛生部HIV/AIDS部門主任，就因為出版了有關跨性別男性的小冊子，2019年遭剛上台的波索納洛拔官。

為了抗議拉塞達、班札肯遭除名，國家科學貢獻勳章名單上的其他20名科學家和3名「國家人士」的其中1人發表公開信，拒絕領獎。

他們在公開信中表示：「這是迫害科學家的另一明證，及當今政府系統性攻擊科學及科技界的最新一步。」

「抗議之舉儘管讓我們傷心，但我們要藉此表達對巴西大學體系、整體科學科技界崩壞的憤慨。」

波索納洛飽受科學界批評，除了因為他大砍研究和科技經費，也因為他時常否認科學發現，又愛散播不實消息，尤其是COVID-19方面的訊息。

波索納洛長久以來無視證據，力推用氯奎寧來治療COVID-19；他也公然違背公衛專家在佩戴口罩和鼓勵民眾多待在家的防疫措施。

如今在巴西首屈一指公衛機構克魯斯基金會（Fiocruz）擔任主管的班札肯表示，有同僚挺身而出，集體抗議她和拉塞達遭受的「粗俗」待遇，讓她「極為榮幸」。

她說：「這才是最大的榮譽。」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1101107

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