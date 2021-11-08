巴西撤銷2科學家勳章　另21受獎者：我們也不領了

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其中1人為拉塞達（Marcus Lacerda），他的研究成果打臉波索納洛力推的氯奎寧（chloroquine），是最早指氯奎寧無助於打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的學術報告之一。
另1人為班札肯（Adele Benzaken）。班札肯過去是巴西衛生部HIV/AIDS部門主任，就因為出版了有關跨性別男性的小冊子，2019年遭剛上台的波索納洛拔官。
為了抗議拉塞達、班札肯遭除名，國家科學貢獻勳章名單上的其他20名科學家和3名「國家人士」的其中1人發表公開信，拒絕領獎。
他們在公開信中表示：「這是迫害科學家的另一明證，及當今政府系統性攻擊科學及科技界的最新一步。」
「抗議之舉儘管讓我們傷心，但我們要藉此表達對巴西大學體系、整體科學科技界崩壞的憤慨。」
波索納洛飽受科學界批評，除了因為他大砍研究和科技經費，也因為他時常否認科學發現，又愛散播不實消息，尤其是COVID-19方面的訊息。
波索納洛長久以來無視證據，力推用氯奎寧來治療COVID-19；他也公然違背公衛專家在佩戴口罩和鼓勵民眾多待在家的防疫措施。
如今在巴西首屈一指公衛機構克魯斯基金會（Fiocruz）擔任主管的班札肯表示，有同僚挺身而出，集體抗議她和拉塞達遭受的「粗俗」待遇，讓她「極為榮幸」。
她說：「這才是最大的榮譽。」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1101107