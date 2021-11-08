韋禮安當街吻女友　感嘆「遠距離戀愛好辛苦」

由九把刀編導、柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔主演的電影《月老》，主題曲〈如果可以〉找來韋禮安譜曲獻唱，7日舉辦MV首映會，九把刀特別連線人在大陸的韋禮安，韋禮安透露不迷信、沒拜過月老，頂多每週收看唐綺陽的星座運勢，更自爆與女友遠距離戀愛很辛苦。
記者陳雅蘭/台北報導
2021-11-08 07:30:00
《如果可以》入圍本屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，九把刀現場透露小故事，他說：「這件事我想韋禮安應該也不知道，我沒有跟別人講過，我其實是聽著你這首歌去拍電影的。開工的時候，每天聽這首歌，一邊培養感情，去想像最後的結局要怎麼拍。」
韋禮安聽完後先是大聲「蛤」，再表示：「現在心跳加速耶！我完全不知道有這個故事，我不知道這首歌，原來有陪伴電影，一起完成這樣，所以，入圍金馬獎，分我一份是對的。」 他也透露不迷信，所以沒拜過月老，但會關心自己運勢，每週都會收看唐綺陽的星座週報。
韋禮安今年2月被週刊拍到當街擁吻女友，愛得非常高調，他害羞表示戀愛中的樣子，就如大家所見，但他現在人在大陸工作，坦言遠距離戀愛確實辛苦，「我覺得應該沒有人不覺得遠距離很辛苦吧？覺得不辛苦的可能比較少數，我當然不例外啦，這倒是真的」。《如果可以》官方MV可至韋禮安官方YouTube收看；《月老》11月24日上映。