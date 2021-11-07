中職／味全過半贏球靠田澤 35歲大叔11月也累了：想關機
中華職棒（CPBL）味全龍7日以4：1擊敗味全龍，9局上味全守護神田澤純一成功關門，拿下本季第26個救援成功。身處全年戰績落後的味全龍，田澤的救援成功數能穩坐聯盟第2實屬不易，他也謙虛表示自己就是上場時一球一球好好投，但對於球季進行到11月，這位35歲的老將難得發揮幽默感，直言自己已經是大叔了，不知道可不可以也關機一下。
記者黃泓哲/台北報導
2021-11-07 21:19:23
田澤叱吒大聯盟賽場多年，已是具有豐富經驗的後援投手，不過味全龍截至7日止全年僅拿下43勝，田澤則是有26次救援成功，等於球隊超過一半的勝利由他守下的狀況實屬少見，就連龍隊總教練葉君璋都直言，「沒有田澤真的不知道該怎麼辦」，足見田澤在味全龍隊的重要性。
對於每次出賽都能穩定守下勝利果實，田澤謙虛表示沒有特別的秘訣或是目標，自己就是上場時一球一球好好投，相當感謝球迷能給予好評價，自己現在26場救援成功，並沒有思考30救援之類的事，因為救援成功必須球隊領先3分時上場才有機會拿到，自己只是做好工作。
不過對於老經驗的田澤來說，球季「例行賽」要進行到接近11月底也是生涯首見，他笑說平常這個時候連世界大賽都打完了，隊上16號、18號（王維中、徐若熙）2位投手都已經關機了，不知道自己這個大叔可不可以也關機一下。