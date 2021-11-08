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美國「米爾克號」軍艦下水　象徵同志平權更進一步

▲美國軍艦米爾克號6日在聖地牙哥舉行下水典禮，海軍部長戴杜羅（右2）和米爾克的親人皆出席儀式。（圖取自twitter.com/SECNAV）
▲美國軍艦米爾克號6日在聖地牙哥舉行下水典禮，海軍部長戴杜羅（右2）和米爾克的親人皆出席儀式。（圖取自twitter.com/SECNAV）

中央社

2021-11-08 08:23:00

（中央社聖地牙哥6日綜合外電報導）美國已故同志人權領袖米爾克（Harvey Milk）除擁有以他命名的學校、街道和公園，如今還有1艘美國海軍油料補給艦加入行列，向他致敬。

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英國廣播公司（BBC）報導，米爾克號（USNS Harvey Milk）6日在聖地牙哥（San Diego）舉行下水典禮，海軍部長和米爾克的親人皆出席儀式。

官拜海軍上尉的米爾克韓戰期間曾在潛艇救援艦「基蒂瓦克號」（USS Kittiwake）上擔任潛水教練。1955年他因其性向遭審訊2週，之後被迫退伍。

此後，米爾克於1977年當選為舊金山政府監督委員會（San Francisco Board of Supervisors）成員，不僅是加州史上第一位出櫃民選官員，也是美國當時最支持LGBT+社群的政治人物。但他在任不到1年，就遭保守派政客刺殺。

在米爾克號的下水儀式上，海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）表示，米爾克在海軍服役期間被迫「掩蓋他生活中非常重要的一部分，這是錯誤的。長期以來，像米爾克上尉這樣的海軍官兵被迫躲藏在陰影下，或是面臨更糟糕的情況，被迫離開心愛的海軍。

戴杜羅說，「這種不公義的情況確實是海軍歷史的一部分，但即使面臨這種狀況，所有繼續服役者的毅力，也成為海軍歷史的一部分。」

2016年，前總統歐巴馬政府首度宣布，打算以米爾克之名命名軍艦。當時有一些人表示反對，因為他們認為，眾所周知，米爾克相當反對越戰，因此他應該不會願意用他的名字替海軍艦艇命名。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101107

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