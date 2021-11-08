蒸蛋怎煮才專業？她丟「1物」震驚變布丁：吃過回不去
蒸蛋是大人小孩都愛的高營養料理，不過要做得滑嫩入味卻不簡單，近日就有一名網友表示，她自從用高湯蒸蛋過後，發現味道大升級，之後就再也回不去了，貼文曝光後，不少內行網友也大讚：「1瓶高湯4顆蛋完美比例，完全無需調味就能蒸出布丁般的蒸蛋。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 09:59:47
該名網友今（8）日在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示之前曾用開水煮蒸蛋，被女兒嫌棄難吃，自從用高湯替代後，發現味道非常鮮甜，用了根本回不去，因此好奇問：「大家會用高湯煮蒸蛋嗎？」
貼文一出，網友們紛紛大讚，「我也是用這蒸蛋，6顆蛋用一罐，蒸起來超滑嫩」、「婆婆教的黃金比例，1罐高湯：4顆全蛋，蒸到一半時我會打開，淋上小朋友愛的玉米粒」、「蒸蛋加高湯回不去加水很正常，由奢入儉難」、「1瓶高湯4顆蛋完美比例，完全無需調味就能蒸出布丁般的蒸蛋」、「我也是都用這個蒸蛋，超好吃，加干貝、香菇就很鮮甜」、「這個蒸起來真的方便好吃」、「蒸蛋用過之後就回不去，每次去全聯必買」。
另外，也有網友提供不同做法，「其實用菜湯的湯蒸蛋也很可以」、「加豆油伯醬油就很好吃」、「蛤蜊湯加下去就很讚」、「水加烹大師和一點點鰹魚醬油也很好吃」、「我女兒也不吃水蒸蛋⋯都用蛤精蒸蛋當女兒早餐」、「我會倒一點香菇醬油下去，可以取代高湯，真的不會有蛋腥味」。（編輯：賴禹妡）