中信特攻開季宣示反毒 辜仲諒偕3前警政署長見證

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中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒特別在記者會發布「中國信託企業反毒共同聲明」，感謝逾四十家企業支持反毒理念，認同中國信託對反毒的堅定決心。辜仲諒董事長表示，毒品危害個人、家庭、社會，甚至入侵校園，對孩子造成危害；反毒工程雖然推動不易，但「今天不做、明天就會後悔」，他相信新北市政府和中信特攻的合作，對反毒工作將有更大助益。辜仲諒董事長也頒授反毒勳章給中信特攻隊長李學林，期待選手做為年輕族群的榜樣，牢記取名為DEA（Drug Enforcement Administration，美國緝毒局）的核心價值。
中信特攻英文隊名DEA，也獲得美國緝毒局教育基金會（DEA Educational Foundation）的認同，代表中信特攻承接反毒重任。中信育樂董事長陳國恩指出，反毒是特攻隊員的使命，期盼球員以身作則，成為年輕人的榜樣。
中信特攻年度口號「No Fear 領北狂攻」正式曝光，新北市一直是籃球重鎮，各級籃球強校林立。中信特攻超級新秀謝亞軒表示，他高中就讀的能仁家商也是HBL（High School Basketball League，高中籃球聯賽）傳統名校，「很開心能再次代表新北市，我會秉持年輕人勇敢挑戰的精神，打出讓新北市民都驕傲的表現。」
新北市長侯友宜表示，新北市政府積極打造「人人愛運動、處處能運動、時時能運動」的城市意象，中信特攻籃球隊年輕又充滿潛力，希望能為新北市注入更多能量，帶動新北市的運動風氣。
認同中信特攻「反毒」理念，冠德企業集團旗下環球購物中心與全球資安領導品牌Fortinet共襄盛舉，攜手中信特攻齊力推廣反毒、防毒意識。冠德企業集團致力為社會大眾打造樂居環境及生活型態，中信特攻熱血運動及反毒理念，也與環球購物中心推廣的健康倡議契合。Fortinet 北亞區總經理陳鴻翔則表示，非常榮幸今年可以和中信特攻籃球隊共同為社會打造安全環境，推動反毒也從網路延伸到真實世界。
Passion Sisters驚喜現身開季記者會，除了帶來充滿活力熱情的開場表演，中信特攻籃球隊也宣布，擁有高人氣的Passion Sisters重量級加盟，將擔任特攻主場啦啦隊！Passion Sisters將把她們在棒球場上的滿滿熱情，原汁原味呈現於新莊體育館，帶領特攻球迷守護主場。
中信特攻2021-2022年賽季球衣正式公開，主場球衣「勇氣黃」用太陽般溫暖的黃色，賦予球員源源不絕的能量，跨越球場上各種難關；而客場球衣「團結藍」，象徵友好與重視團隊合作的無私精神，期許球員把球隊榮耀放在個人表現之上，發揮特攻無可限量的作戰能力。
為凝聚球迷支持，從今（2021）年11月4日至8日中午12點止，獨家開放中信卡友搶先購買主場門票，並祭出中信卡購票九折優惠，每場限量五百張。中信特攻2021年賽季主場賽事單場門票，則將於11月8日正式開賣，球迷可透過「FamiTicket全網購票系統(https://www.famiticket.com.tw/Home)」，或至全家便利商店「FamiPort機台」購買，詳細購票資訊及最新票務相關活動，請鎖定「中信特攻籃球隊Facebook粉絲團」及「IG官方帳號＠newtaipei_ctbc_dea」。