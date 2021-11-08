特企／亞洲先買後付領導品牌Atome進軍台灣市場！
總部位於新加坡的先買後付服務商Atome，11月3日宣布進軍台灣市場。Atome母公司Advance Intelligence Group在A、B、C三輪總共獲得一億三千五百萬美金融資，9月份再獲D輪融資4億美金，集團市值突破20億美金。渣打銀行也和Atome建立為期10年的戰略合作夥伴關係，挹注五億美金協助Atome搶佔先買後付市場市佔率，擴大商業合作夥伴和客戶群。
在台灣，Atome已經開始與30多個零售品牌合作，為客戶提供先買後付的支付選項，涵蓋時尚、生活、美妝、健康和健身，包括H&D東稻家居、VIVISPA、Celluver 瑟路菲香氛、Motomono元物、LHS采寓生活館和Saneology山內學等。在2021年年底之前，Atome也將與美麗華百樂園、遠雄廣場(iFG Square)、統領廣場 TONLIN PLAZA、OSIM、True Yoga Fitness & Yoga Edition、OWNDAYS (直營門市)、Royal Elastics、Lobsang洛桑預防醫學集團、A'CHRON 艾珂菈SPA、NOVELSHIP、開課快手等商家合作，提供不僅限於線上更包括實體通路的整合支付服務。
Atome台灣總經理洪偉洲表示：「台灣用戶只要在App Store或者Google Play下載Atome app並完成註冊、綁定銀行帳戶及上傳身分證就可以使用，整個註冊過程不到兩分鐘。我很高興加入Atome並且向台灣消費者介紹先買後付這個在全球引起風潮的服務，這是一項更聰明、更好、更透明的購物與支付方式，對零售業和消費者來說是雙贏。」
Atome目前的重心放在建立台灣合作夥伴關係、人資、行銷和營運團隊，更全面地支持商業夥伴，並幫助他們取得成功。洪偉洲說「Covid-19疫情對台灣零售業來說是一個很大的考驗，零售業非常需要目前市場上能得到的所有支持。透過新的合作夥伴關係和電子商務創新，先買後付可以在推動零售業復甦方面扮演重要角色。」
Atome目前在亞洲經營新加坡、中國大陸、馬來西亞、印尼等九個市場，目前已在5,000家線上和實體零售商提供支付服務，主要涵蓋時尚、美妝、旅遊和生活類別，加入Atome支付選項後，商家的平均客單價和銷售額增長了30%。2021年10月，渣打銀行宣布與Atome Financial建立10年的戰略合作夥伴關係，Atome Financial是經營Atome和其他數位借貸服務的控股公司。該合作夥伴關係包括融資5億美元，以擴大Atome Financial的商戶和客戶區域生態系統。