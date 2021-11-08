感謝有你 竹縣長楊文科醫師節前頒發防疫貢獻獎

新竹縣政府表示，11月12日為醫師節，縣長楊文科參加新竹縣醫師公會7日舉辦的醫師節慶祝餐會頒發防疫貢獻獎；楊文科表示，自110年5月全國本土疫情爆發、疫情三級警戒至今，感謝醫療院所醫護同仁與縣府並肩作戰，迅速成立篩檢站、專責病房、提供通訊診療服務、協助發放防疫物資、支援疫苗接種站及本府建置快篩部隊前進社區以及成立府前站、竹東站、生醫站、湖口站四處快篩站，提供高風險族群、企業振興專案(教師、劇組人員、運動教練及社區關懷據點等)縣民快篩服務；也感謝醫師公會號召基層診所醫師全力支援疫苗接種及快篩站，在炎熱酷暑中，揮汗如雨，仍堅守岡位，讓疫情可以快速獲得控制，讓縣民可以恢復正常的生活，感謝所有醫療人員不眠不休堅守崗位的付出，守護縣民的健康。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-08 10:46:29
此外，新竹縣長楊文科致詞也提到，新竹縣是全國第2年輕的城市，「老中青幼通通照顧」，讓縣民生活更好、更幸福是他最重視的，除了陸續設置22座共融式特色公園，為守護幼兒健康，新竹縣承接衛生福利部「110-111年幼兒專責醫師制度計畫」，由兒科及家醫科醫師擔任3歲以下幼兒的專責醫師，主動關懷幼兒的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程關懷與照護諮詢，並通報轉介高風險幼兒，以醫療專業做為家長育兒的重要後援，共同照顧每位家長的心肝寶貝。
新竹縣長楊文科表示，自109年初中央流行疫情指揮中心一級開設至今，陸續經歷了快2年的疫情變化，醫療人員承受了許多壓力，在防疫上的貢獻與犧牲真的難以言喻，藉由今天的醫師節慶祝餐會，特別頒發防疫貢獻獎予防疫期間大力協助的醫療院所，肯定也感謝他們的貢獻；另外，現場亦頒發40、45、50及60年資深醫師獎共16位，感謝醫師長期以來守護縣民的健康。