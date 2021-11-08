Tag人物/台首位攀樹師　與危險共存為保樹木

「在攀爬神木的過程中。只會感受到人類的渺小」翁恆斌是第一位考取到攀樹師證照的臺灣人，他爬上千年神木，在樹稍頂端俯瞰整個大自然的奧妙，翁恆斌意識到，唯有發揮自己所長保護這塊土地才能讓環境永續，讓後人也能享有珍貴的自然資源。

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▲ 翁恆斌意識到，唯有發揮自己所長保護這塊土地才能讓環境永續。（圖／記者林天佑拍攝）

世界危險工作前三名 用生命照顧樹木健康

攀樹修剪樹木的這項工作，被列為極度高風險的危險工作，大多數的修剪已漸漸由機器取代，然而機械修剪的方式並不會判斷樹木哪些是健康的部分、哪些是必須要修剪的部分，因此機械修剪的方式，比較像是為了人類生活的安全，卻犧牲了樹木的健康，攀樹師的存在，就是為了同時兼顧修樹人的安全又不犧牲樹木健康的一種方式。

▲ 翁恆斌在考取 ISA 攀樹認證後，內心就湧起一股使命感必須為樹木的健康負責。（圖／記者林天佑拍攝）

翁恆斌表示，臺灣大部分的行道樹或公園樹，因為不當修剪，常常每況愈下，長久下來在樹下行駛的車輛與行人，就必須承擔樹枝可能斷裂的風險，因此樹木的健康不能馬虎，身為臺灣第一代的攀樹師，學習的是 ISA 攀樹技術，這個技術是為了讓修樹人在攀樹與修剪樹木中保障自己人身安全的一種技巧，相較於一般攀樹技術更為謹慎與困難，也因為如此，翁恆斌在考取 ISA 攀樹認證後，內心就湧起一股使命感「如果說最早的臺灣攀樹師，都沒有去做攀樹師應該做的工作，就是去做樹木修剪這件事情，那很快這個行業可能會在臺灣還沒開始就消失了。」目前他的客戶多來自政府單位委託、國家公園的樹木維護或是一般工程車無法前進的地方。

創業推廣攀樹體驗 環境保護深植人心

▲ 翁恆斌表示自己創業的初衷，也是希望藉由推廣攀樹運動，進而影響更多人要懂得愛護樹木。（圖／翁恆斌提供）

2014 年翁恆斌離開了原本的上班族工作，選擇創業成立了《攀樹趣》推廣攀樹運動，一開始乏人問津，堅持了整整一年入不敷出的營運模式，在 2016 年業績終於有了突破性的發展，由於露營的盛行、民眾開始喜歡在假日遠離都市的塵囂，更願意體驗大自然，翁恆斌表示自己創業的初衷，一部分也是希望藉由推廣攀樹運動，進而影響更多人要懂得愛護樹木、珍惜樹木。「戶外活動的時候，身為教練會有一個很大的影響力。」翁恆斌說，藉由推廣攀樹，他要告訴這些學員，如果我們不好好愛惜樹木，將來就沒有樹木可以爬了，這些資源並非取之不盡用之不竭，要懂得珍惜，翁恆斌的攀樹體驗影響了許多人，他也成功訓練了臺灣第一位女性攀樹師，綽號「嫩嫩」與他一起聯手在臺灣推廣攀樹運動。

人類需要與樹木共存 不要等到大自然反撲

「最多人問我說，一棵樹這麼大上面掛 20 條繩子，有 20 個人吊在樹上，不會讓那棵樹受傷嗎？ 」翁恆斌分享，人類若在沒有使用工具的情況下，要讓樹木受傷是一件非常困難的事情，也有許多人擔心承重的問題，翁恆斌則說，樹枝只要直徑目視超過 10 公分，基本上可以承受 1000 公斤的重量，加上攀樹前都會有壓力測試，只要在底下測試沒有問題，那爬的過程也不會有問題，他更比喻攀樹對樹木的傷害，就像是螞蟻爬在人身體上的感覺，只要做好總量管制，基本上不會對樹造成太大的威脅。

▲ 翁恆斌分享，人類若在沒有使用工具的情況下，要讓樹木受傷是一件非常困難的事情。（圖／翁恆斌提供）

最後翁恆斌語重心長地提醒，若是這個世代的樹我們沒有照顧好， 100 年過後就再也沒有我們這一個世代的樹，資源的消耗加上大自然的反撲，這真的是我們所想要看到的未來嗎？值得大家省思。

翁橫濱小檔案

年齡： 40

學歷：

中原大學土木工程系畢業

台中教育大學環境教育所肄業

經歷：台灣首位 ISA 認證攀樹師