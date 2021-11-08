白家綺取驚人膽結石　醫：需定期追蹤以免惡化成癌症

藝人白家綺驚傳因急性膽囊炎緊急入院開刀，今（8）日公開了7年「巨型膽結石」，嚇壞不少網友及粉絲。高雄醫學大學附設醫院肝膽胰內科教授莊萬龍指出，通常肥胖、高齡及女性是容易出現膽結石的族群，這類有膽結石的患者中，大約10~20%會出現發炎的狀況，症狀出現可說是「相當相當的痛」，建議有膽結石的民眾，一定要定期檢查追蹤，若有慢性發炎一定要儘早治療，否則也有機會惡化成膽囊癌，不可輕忽。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-08 14:41:11｜2021-11-08 14:41:30
莊萬龍指出，膽結石發生的主因，除了基因遺傳以外，主要與國人西化、高油膩飲食有關。膽結石是由於膽汁中的膽固醇沈澱所致，所以平常如果吃得太油膩，加上先天體質的關係，就很容易出現膽結石。
一般來說，膽結石如果沒有引起發炎，只要定期追蹤檢查即可，不需要特別處理。不過當結石越來越大或是數量越來越多，就容易引發膽囊壁的慢性發炎造成。這種疼痛感或許會慢慢消失，但根據統計，一年內大約有30~40%的患者會反覆出現發炎的情形。
莊萬龍說，一旦膽囊發炎的情況惡化，就會在膽囊內化膿，若再不處理，不僅生活上造成不適與困擾，也可能慢慢惡化成癌症，所以民眾千萬不可大意。至於外科治療的方式，目前以腹腔鏡手術取出結石為主。
莊萬龍強調，有膽結石的患者，即便開完刀取出結石，日常的飲食還是別太油膩，仍應以清淡食物為主，並且一定持續定期追蹤檢查，確認結石的狀況，否則很容易反覆出現結石引發反覆發炎。