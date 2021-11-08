COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國民黨：朱立倫未提蔡英文幫林靜儀站台　總統府應道歉

▲針對媒體提問蔡英文和林佳龍今天在中二選區合體一事，朱立倫回應中並未提到為林靜儀站台，國民黨要求總統府為栽贓、搞錯事實道歉。（圖／國民黨提供）
▲針對媒體提問蔡英文和林佳龍今天在中二選區合體一事，朱立倫回應中並未提到為林靜儀站台，國民黨要求總統府為栽贓、搞錯事實道歉。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-08 15:02:42

針對總統府發言人張惇涵指國民黨主席朱立倫「造謠蔡總統為林靜儀站台」，國民黨文傳會主委凌濤嚴正駁斥，當時朱立倫是回應媒體提問蔡總統和林佳龍今天在中二選區合體的問題，並未提到為林靜儀站台，總統府發言人竟公然說謊、完全搞錯事實，應該立刻向道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤指出，還原事實現場，媒體提問朱立倫主席「蔡英文總統和交通部前部長林佳龍今天在中二選區合體，以及前立委陳柏惟也參加民進黨中二選區立委參選人林靜儀的陣營」的兩個個別問題，朱主席僅回應「總統真忙哦！」，並未說蔡總統幫林靜儀站台，總統府怎可以如此大動作移花接木、指鹿為馬？這是明明白白的栽贓造謠，如果總統府不更正道歉，將是嚴重失信於國人、貽笑大方。

「蔡英文是不是害怕跟林靜儀站在一起，是不是繼陳柏惟之後，又不敢背書林靜儀？」凌濤批評，否則蔡英文何須急忙否認，且朱立倫才剛說請總統不要躲在總統府當讀稿機，就又馬上躲起來在發言人背後，要部屬出來栽贓在野黨主席造謠？

凌濤進一步表示，國民黨邀請蔡主席辯論公投議題，請不要忘記，離12月18日還有40天，國民黨會一起與台灣社會每天倒數，看到哪一天蔡總統才會終於「不躲了」站出來面對人民。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀