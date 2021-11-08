Yahoo奇摩購物雙11正慶火力全開！攜中國信託再創里程碑
年度雙11即將到來，Yahoo奇摩購物暖慶開跑首日流量、業績較去年增5成，而透過行動App購買用戶數也翻倍漲；同時締造爆品熱銷佳績，每秒賣出10雙運動鞋、每分鐘賣出3件美妝保養品、1件保健食品！盤點平台「雙11暖慶熱銷榜」前三大熱銷品分別由3C筆電、抗通膨保值黃金、5G手機奪下！挾帶暖慶佳績，Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，11月8日起至11月11日祭出新一波4大超殺優惠，「狂撒破億折價券」、「刷卡滿萬最高46%回饋」、聯合ASUS、BRITA等旗艦品牌「天天超級品牌日1折起」、正慶期間「天天免運」等好康；同時正慶還加碼零時消費滿萬送1111，消費滿1111再抽「影音大富翁」，即有機會享1111天KKTV影音免費看，讓消費者血拚好康拿到手軟！
生活中心/綜合報導
2021-11-08 19:00:00
Yahoo奇摩電子商務業務部副總裁蔡伯璟表示，「Yahoo奇摩今年透過整合、開放、體驗升級三大策略，持續打造購物生態圈。迎戰雙11，我們結合擁有百萬活躍用戶的Yahoo奇摩App，在風格選品頻道打造『雙11快閃店』推獨賣商品，並透過『Yahoo奇摩粉絲通』會員經營解決方案，匯聚超過500個品牌商家與百萬名粉絲，提供店家經營會員新利器，藉由整合內部資源、升級消費體驗。此外，自2016年攜手中國信託引領台灣電商首推Yahoo聯名卡，今年再創里程碑，推出電商首張最高卡等『全新Yahoo聯名商務鈦金卡』。同時運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，再創沉浸式購物體驗。品牌力、商品力、科技力加乘，加上正慶再祭出波波超殺優惠好康，可望再推升購物高峰！」
Yahoo奇摩購物於2016年攜手中國信託共同發行首張電商聯名卡。剖析消費數據發現，Yahoo聯名卡以25-39歲消費者為主力，尤以女性為最，卡友每月消費次數高出一般1.3倍、消費力(購買金額)則為一般會員的2倍，消費力道深且黏著度高；最愛買的Top3品類為居家用品、日用清潔與美食；線下消費則集中在量販超市、餐飲等。今年搶在雙11前夕，領先台灣電商首推最高卡等「Yahoo聯名商務鈦金卡」，優惠、權益與服務全面升級，並推出兩種新卡面：「衝衝車」版由Yahoo奇摩吉祥物阿虎展現可愛活力，「尊爵黑」版則以簡約風格打造生活質感。Yahoo聯名卡「即辦即用立享現折百元優惠」的快速核卡機制，帶動新卡上市單日申請量攀升9倍。正慶期間祭Yahoo聯名卡高回饋，讓消費者買越多省越多！
Yahoo奇摩購物搭上元宇宙熱潮，結合Yahoo TV，持續升級創新內容應用，今年雙11期間整合軟硬體資源，運用AR虛擬製播技術，將於11月10日下午2點推出5G世代沉浸式內容新體驗節目《Yahoo購物節：鄉民大對抗》，打造類「魷魚遊戲」多人互動生存遊戲，不需下載App即可透過網頁創造個人化虛擬分身，打造全新的雙向娛樂購物體驗。節目由主持人郭子乾帶領大家，體驗全新的沉浸式遊戲，手機掃QRcode一鍵互動，闖關拿雙11商品好康與超殺折價券，加深購物趣味！此外，為感謝疫情期間及每年雙11特別辛苦的物流士，今年推出期間限定創意造型物流箱，消費者只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，有機會抽萬元電視外，發揮創意上傳致敬物流士、超商店員、大樓收發/管理員等照片或影片到Yahoo奇摩購物粉絲團，前100名參加者可獲得888點購物金，最高人氣者 (共11名) 更可獲得總額88萬購物金大獎！
Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶活動頁：https://reurl.cc/MkjjYk