菲、泰、印、越籍新住民手繪飲食圖曝！展覽在中原大學
《四方報》報導， 中原大學藝術中心11月開始「未曾停止。流動」的展覽，以12件作品呈現、記錄中壢城市的各種變化，其中展覽入口以五號倉庫圖像做成門簾，讓觀眾進入倉庫大門，如同開啟對這座城市的回憶旅程。其中更有車站月台、鐵道文物、街道招牌、飲食與新住民文化等等內容，吸引民眾前來觀看。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-08 19:07:30
中原大學指出，這場展覽以中壢火車站為起點，帶著大家走上月台、觀賞鐵道文物；緊接著以縮時攝影及慢動作組成的鐵路平交道影片，讓人忍不住止步觀看「中壢人日常」；接下來觀眾可以欣賞精緻的「菲、泰、印、越」異國飲食手繪圖畫，以及三幅不同的招牌影像，透過組合、疊合到融合，傳達對新住民文化的產生印象。再透過兩項有趣的互動藝術－生活拓印與行動軌跡創作，不但可以親手觸摸記錄城市的建築，更能從自己的故鄉城市拉出「年齡線條」與中壢情感地標進行連線，用五感體驗這座城市的生活記憶。
桃園藝文陣線理事長劉醇遠出席2日開幕茶會時表示，這次展覽內容非常豐富，更是中壢文史工作夥伴與中原師生一起推動文史保存的重要里程碑。而就在幾天前，四、五號倉庫終於登錄為歷史建築得以保存，這是非常不容易的過程。他說，「我們與中原大學一起付出的努力有了結果，這個好消息就是送給本次展覽最好的禮物。」
中原大學藝術中心「未曾停止。流動」與「電車週記」兩檔展覽，即日起至12/4免費自由參觀。
藝術中心開放時間：
週一至週五10:00-17:00、
週六13:00-17:00、週日休館