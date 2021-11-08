印尼看護遭台男囚禁12年 重獲自由卻再也討不回公道
外籍移工遠漂至異鄉打拼，往往因語言、文化隔閡及政策面不夠友善而成為弱勢者。在台灣若遭遇不測，也難以被人發現或對外求援。一名印尼籍看護莉莉（化名）2009年來台工作，在一場聚會中遭到台灣陳姓男子誘騙強暴，並被囚禁在高雄某套房長達12年，原雇主家庭則以為莉莉逃跑而通報失聯。直到今年中旬，陳姓男子去世後，莉莉才前往印尼辦事處求助，並在移民署協助下返鄉。由於陳男已死，因此雄檢偵查後將案件不起訴。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-08 19:22:53
根據《自由時報》報導，莉莉2009年來到高雄大社當看護工，同年11月在一場朋友聚會中認識陳姓男子，會後陳男熱心表示可以載她回家，莉莉不疑有他的上車，沒想到卻被帶到飯店強暴。隨後，莉莉被囚禁在該酒店2個月，陳男白天出門上班時就把她綁起來，手機也遭到沒收，讓莉莉沒有求救的機會。
2個月後，陳男沒錢繼續支付飯店的住宿費，把莉莉帶回高雄某7坪大的套房中，一關就是12年。直到今年初，陳男因病住院，莉莉自告奮勇到醫院照顧他，才第一次重回外界的世界；6月陳男因病過世後，莉莉沒有工作、無法繼續負擔房租，就在友人協助下至高雄印尼辦事處尋求協助，希望能回家。
得知莉莉的經歷後，相關單位展開調查，確認莉莉確實遭到囚禁12年，將案件移送高雄地檢署，檢察官認為嫌疑人已經死亡，依刑事訴訟法規定將案件不起訴。移民署高雄專勤隊則為莉莉籌募返鄉機票錢，並於等待期間安頓其住宿，讓莉莉在上個月底順利離境。據悉，陳男子女得知父親惡行後也承諾會寄錢到印尼給莉莉作為彌補。