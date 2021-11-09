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天然火鍋食材如新鮮蔬菜、肉類及海鮮類當然最為健康，但煮火鍋往往會搭配一些加工食品火鍋料食用。在挑選火鍋料時，看到包裝標示林林總總之食品添加物成分，毋須過度擔心，食品藥物管理署（下稱食藥署）參考國際標準並經嚴謹評估，訂有「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，只要正確且合法依該標準使用，尚無危害健康風險之虞。
舉例來說，魚肉煉製品火鍋料為了能延長保存期限及容易儲存，可能合法添加「己二烯酸」及「苯甲酸」等防腐劑；為了增加口感，可能添加卡德蘭膠。火鍋湯底為了提升風味，可能添加「胺基乙酸」、「5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉」及「5’-次鳥嘌呤核苷磷酸二鈉」等調味劑。
民眾對食品添加物多抱有負面看法，但其實謹慎合法的使用食品添加物可幫助食品抑菌、提升風味與口感等作用，讓消費者可享用到安全、品質好且多樣化的美食。
消費者有「知」的權利 湯底成分需公開透明
有些饕客吃火鍋一定要吃選用天然食材熬煮湯底的餐廳，那該如何知道店家湯底成分？食藥署維護國人健康及食用安全，同時也重視消費者「知」的權利，訂有「直接供飲食場所火鍋類品之湯底標示規定」。
其中明文規範飲食場所之火鍋湯底所有成分需詳實展開，且清楚標示主要食材或風味調味料之內容，以防不肖業者謊稱是高等食材花時間熬煮，也避免商家以商業機密為理由含混帶過。
為保障民眾享用火鍋衛生安全，衛生機關不定期針對火鍋餐飲業者進行專案稽查，針對包含加工食品及調味料中食品添加物，及火鍋湯底標示等項目，以保障食品安全。
在家煮火鍋也有撇步 選購標示清楚食材
食藥署提醒消費者，選購商譽良好且標示完整清楚之產品，少購買散裝、來路不明或沒有清楚標示食品成分、保存期限及製造廠商的產品。
此外，火鍋食材務必煮熟，生鮮食材與熟食的夾取餐具勿混用，避免交叉污染造成食品中毒。另外，無論是滿漢全席或是清粥小菜，掌握均衡飲食原則，不暴飲暴食，才是維持健康的不二法門。
《圖片來源》
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資料來源：健康醫療網 秋冬火鍋季來襲 火鍋料、湯粉到底能不能加?
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