金價走勢取決美縮債步伐 外銀估明年恐回跌至1600美元
全球金融市場近來聚焦通膨疑慮，美國是否提早升息受關注，而在美國公布啟動縮減每月購債規模，國際金價一度下跌，如今美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）更暗示明年底前可能滿足升息條件，外銀認為金價走勢取決於美債縮減步伐，若通脹數據意外進一步升溫，短期內對金價構成支撐，但在預期明年美元走強，實際利率最終回升，預計金價明年3月下行至1700美元，9月恐進一步走軟至1600美元。
記者顏真真/台北報導
2021-11-09 10:47:12
美國聯準會宣布啟動縮減購債後，金價隨即下跌25美元，來到1815美元，但在聯準會主席鮑威爾隨後發言時，金價又迅速收復了一半的「失地」，外銀分析這與美國無意跟隨加拿大及英國等央行短期內加息有關。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為美國聯準會減少購債的步伐是關鍵，預計金價明年3月下行至1700美元。
雖然美國通膨升高，但美國聯準會認為是短暫現象，因此，瑞銀預期美國實際利率可能較長時間維持在較低水平，如果通膨數據意外進一步升溫，短期內對金價構成支持。
不過，從過去金價走勢來看，瑞銀分析2013年金價自年初起一直走低，到年末美國聯準會正式宣布退出量寬時，累積跌幅已近27%，當年發布「縮減購債」消息後，金價進一步下跌，但在隨後3個月反彈14%。
瑞銀認為，這次黃金的反應未必能跟2013年相提並論，金價走勢取決於縮減購債的步伐，而美國聯準會已表明會在明年初檢視情況，因此瑞銀預期美元明年廣泛走強，實際利率最終回升，金價在明年9月恐將進一步走軟至1600美元。
此外，瑞銀分析在美國及日本等石油消費國施壓下，石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）無意加快石油的供應，維持7月時提出12月起增產40萬桶/日的計畫不變，因此瑞銀認為石油市場供應趨緊，預計布倫特油價明年3月挑戰90美元，之後3個季度持穩於85美元。