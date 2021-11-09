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中醫診所院長林襄穎醫師表示，患者林先生被診斷為B型肝炎5年，由於核心抗原（又稱E抗原）陽性所以肝炎病毒複製很快，病毒量高達一億六千零八十五萬，肝功能指數GOT/GPT=93/152，胎兒蛋白指數是14，表示肝臟仍持續發炎當中，而且超音波顯示已有肝臟纖維化與脾臟腫大現象。林先生很擔心日後會轉變成肝硬化甚至肝癌，於是尋求中醫治療。
為他主治的林襄穎醫師本身就是中醫研究所碩士畢業，專長即是研究並診治肝病。林醫師診斷林先生是「肝火熱毒」的中醫體質，必須使用「降肝火、清熱解毒」中藥，包括黃芩、黃連、黃柏、山梔子、白花蛇舌草、綿茵陳等等。經過8個月治療，林先生的病毒量降至一百一十四萬，等於說他的體內病毒量只剩下原先的1%。並且肝功能指數也明顯下降到GOT/GPT=30/42，胎兒蛋白指數是4.9，且由於是在大醫院檢查，因此檢驗數據可靠，確具可信度。林先生高興的不得了，對中藥更有信心，持續配合治療。
每人體質不同 想用中藥降低病毒量仍要尋求專業
林襄穎醫師指出，由於林先生是「肝火熱毒」的中醫體質，所以使用「降肝火、清熱解毒」中藥會極具效果，但是有許多其他肝炎病患體質並不同，比如有些是「肝鬱脾虛」體質，本來應該使用疏肝補脾藥材，倘若誤用林先生這種「降肝火、清熱解毒」中藥則病毒量恐怕複製更快更多，病情更嚴重！所以建議患者若要服用中藥降低B肝病毒數量，還是要尋求專業中醫師幫忙。
也有患者好奇發問：已經服用抗病毒西藥，是否還能同時服用中藥？答案是可以的。因為降低病毒量的中藥並不會與西藥產生衝突，所以患者可安心服用，然而也請記得一定要告知您的中醫師您正在服用西藥。另外，維持正常生活作息，不熬夜不飲酒，不濫服來路不明藥物，仍舊是保肝不二法門。
資料來源：健康醫療網 中醫降低B肝病毒量 8個月從一億降到一百萬
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