許「慢飛天使」一口好牙 臺中特教學校牙科醫療團揭牌

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臺中特殊教育學校於民國106年改隸台中市，設有高職部及幼兒部，提供大台中地區身心障礙青少年及幼兒藉由教育提升自我能力。自創校以來，校方重點培養中、重度身心障礙學生多元發展的能力，校方的另一教育強項為身障學生量身打造的身心靈照護，往年每6個月於林新醫院定期牙齒健檢，但是近期因COVID-19疫情浪潮，所有院生的口腔照護因此擱置。邱進興校長憂心口腔照護乃身體健康的第一道關卡，因緣際會下，由臺中市牙醫師公會特照委員會林傳凱主委奔波協調並偕同羅界山前理事長、黃怡仁前理事長、顏東傑前理事長及林新醫院傅世元主任一同響應，特意於百忙中為中特學生執行牙醫醫療服務，正所謂奉獻一己之力，取之於社會用之於社會。
11月12日恰逢羅界山醫師看診，回顧甫從美國深造博士學位歸國服務的羅醫師，心念當時國內身心障礙者的就醫環境百廢待舉，選擇放棄波士頓大學的優渥薪資，義無反顧投入身障者醫療照護，始終秉著「坐上診療台的病患，都享有同等照顧」的理念，終為他贏得「第27屆醫療奉獻獎」殊榮，如此的正面肯定實難陳述20年來背後不為人知的甘苦談。黃怡仁醫師於幾年前立志投身偏鄉牙醫醫療，先今拓展鴻願為醫療團再添主力。顏東傑醫師在偏鄉醫療團也是享譽一方的資深醫師，仁心仁術，廣受患者愛戴。加上林新醫院與特殊教育學校長年建立合作關係，此次力邀傅世元主任一起分享經驗，打造陣容堅強的醫療團隊、創造「特殊」的美好。每個星期二至星期五早上，搭配經驗豐富的劉佳琳醫師、稅昌華醫師及林怡君醫師分別為各年級的學生輪番固定2-3個月執行牙齒照護，比起照護一般患者更積極更具規劃性。
揭牌儀式當日特別規劃中特學生演奏拿手樂曲，讓貴賓透過音樂交流認識這些「慢飛天使」。診療室參訪為各界解讀牙醫界與校方建立長期合作的嚴謹態度，感受牙醫界回饋社會的初心。未來校方將不定期規畫衛教課程，配合牙醫醫療團隊逐步降低學生齲生率、輔導家長深植衛教觀念，養成學生自發性照護口腔衛生的習慣。期待學生們從特殊融為一般族群，普及特殊牙醫醫療照護的心願付諸實現，提升平凡的幸福感。