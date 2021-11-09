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輝瑞深耕台灣近一甲子　榮獲金商獎優良外商肯定

輝瑞深耕台灣近一甲子　榮獲金商獎優良外商肯定
輝瑞深耕台灣近一甲子　榮獲金商獎優良外商肯定

健康醫療網

2021-11-09 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】在國內有企業界奧斯卡美譽的《金商獎》日前舉行頒獎典禮，總計有14家外商企業榮獲｢優良外商｣。台灣輝瑞大藥廠今年再度獲獎，也是第三度榮獲此項國家級企業選拔獎項的肯定。台灣輝瑞總裁葉素秋致詞時，特別感謝政府為企業界塑造更友善的經營環境，也承諾持續引進新藥、培育人才，並與國內產官學合作，讓台灣站上國際舞台，一起發光發熱。

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全球陷疫情危機　克服難關幫助趨緩疫情

主辦單位中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，今年金商獎得主，除了對國家社會、經濟發展貢獻良多，更重要的是，各家得獎企業在全球Covid-19疫情衝擊下，不斷創新求變、克服疫情帶來的經營困境與難關，甚至對疫情的趨緩有所貢獻，為台灣帶來更豐沛的企業能量與韌性。

台灣第一家外商藥廠　幫助許多病患

代表優良外商致詞的台灣輝瑞總裁葉素秋表示：「回顧過去一年，台灣面對嚴峻的挑戰，但是在政府的帶領、以及民間與企業的攜手合作之下，因而突破困境，並締造許多優異的表現。｣她也強調，非常感謝政府持續傾聽企業的聲音，並重視法規的透明度，以及與時俱進的予以更新。

今年再度榮獲優良外商的殊榮，不僅是對輝瑞在台深耕近一甲子的肯定，也讓我們必須更加兢兢業業的為提升台灣整體醫療環境而努力。輝瑞是國內第一家成立的外商藥廠，在健康產業中肩負著許多責任與期許，持續引進新藥，幫助更多台灣的病患，是我們對台灣不變的承諾；投入資源以及培育人才，引進創新的觀念與技術，我們更是責無旁貸。

未來致力於基因治療　新冠肺炎口服藥

葉總裁進一步說明，為促進台灣醫界與國際的交流，輝瑞每年平均有50 件臨床試驗在台灣進行，近年來著力於癌症精準醫療、基因治療及預防、治療新冠肺炎的口服藥物等領域，我們也期待與各界有更多的互動與交流，讓台灣的生物醫療產業能夠有更多機會與國際接軌，造福更多的病患。



資料來源：健康醫療網 輝瑞深耕台灣近一甲子　榮獲金商獎優良外商肯定

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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