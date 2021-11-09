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【哺乳飲食推薦】營養師教你哺乳飲食4大營養素怎麼吃

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【哺乳飲食推薦】營養師教你哺乳飲食4大營養素怎麼吃

每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-09 12:00:46

經歷懷胎十月，媽媽們馬上面臨的問題就是「坐月子」。這時媽咪們處在非常弱的狀態，除了休息以外，也需要注重攝取飲食與營養素，避免產後的不良影響，而以母乳照護寶寶的媽媽也能給予孩子更多營養。現在讓營養師簡單快速說明坐月子飲食與作息如何調整吧。

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全文連結：悠活原力-健康小筆記

 

四大營養素攝取

 

1. 卵磷脂

卵磷脂可以幫助媽咪調節乳汁濃度，減少塞奶的情況發生，讓哺乳能更順利，也可以預防乳腺炎，常見的來源有雞蛋、全穀類、大豆類、動物肝臟等。

 

2. 蛋白質

建議媽咪在哺乳期可以提高蛋白質攝取量，這樣才有足夠的養分產生奶水，一般蛋白質可以從豆魚蛋肉中取得。

 

3. 鈣

母乳中的鈣質是寶寶骨骼發育重要的營養素之一，充滿鈣質的食物有牛奶、紅鳳菜、紅莧菜、豆干、傳統板豆腐等，另外維生素D也可以提升鈣質的吸收。

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4. Omega-3（DHA+EPA）

Omega-3 是寶寶的重要營養素。而母乳中也有部分 DHA 組成，建議哺乳期每天至少補充300毫克的魚油，常見來源有鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等，另外也可從食用魚油膠囊來補充。

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這四種食物是地雷！

 

1. 生冷寒涼食物

冰品、葡萄柚、西瓜、椰子、綠豆、苦瓜、絲瓜、冬瓜、大白菜、白蘿蔔。

2. 易退奶食物

人參、韭菜、麥芽、薄荷、瓜類。

3. 塞奶食物

乳製品、糯米類、油炸速食、精緻甜點。

4. 刺激、辛辣的食物

燒烤、醃漬、咖啡、咖哩、辣椒。

 

哺乳期要改善壞習慣！

 



 

晚睡、熬夜都是不好的生活習慣，需要改善，此外規律的生活也可以讓寶寶一起建立正常的生活模式，對日後的發育和健康很有幫助。

吸菸和酒精也要完全戒掉，二手煙會嚴重影響寶寶的肺部發育，此外酒精有可能殘留在母乳裡面，也會對還沒擁有正常代謝功能的寶寶造成傷害。

 

原文出處：悠活原力-健康小筆記

 

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