【哺乳飲食推薦】營養師教你哺乳飲食4大營養素怎麼吃

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四大營養素攝取
1. 卵磷脂
卵磷脂可以幫助媽咪調節乳汁濃度，減少塞奶的情況發生，讓哺乳能更順利，也可以預防乳腺炎，常見的來源有雞蛋、全穀類、大豆類、動物肝臟等。
2. 蛋白質
建議媽咪在哺乳期可以提高蛋白質攝取量，這樣才有足夠的養分產生奶水，一般蛋白質可以從豆魚蛋肉中取得。
3. 鈣
母乳中的鈣質是寶寶骨骼發育重要的營養素之一，充滿鈣質的食物有牛奶、紅鳳菜、紅莧菜、豆干、傳統板豆腐等，另外維生素D也可以提升鈣質的吸收。
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4. Omega-3（DHA+EPA）
Omega-3 是寶寶的重要營養素。而母乳中也有部分 DHA 組成，建議哺乳期每天至少補充300毫克的魚油，常見來源有鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等，另外也可從食用魚油膠囊來補充。
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這四種食物是地雷！
1. 生冷寒涼食物
冰品、葡萄柚、西瓜、椰子、綠豆、苦瓜、絲瓜、冬瓜、大白菜、白蘿蔔。
2. 易退奶食物
人參、韭菜、麥芽、薄荷、瓜類。
3. 塞奶食物
乳製品、糯米類、油炸速食、精緻甜點。
4. 刺激、辛辣的食物
燒烤、醃漬、咖啡、咖哩、辣椒。
哺乳期要改善壞習慣！
晚睡、熬夜都是不好的生活習慣，需要改善，此外規律的生活也可以讓寶寶一起建立正常的生活模式，對日後的發育和健康很有幫助。
吸菸和酒精也要完全戒掉，二手煙會嚴重影響寶寶的肺部發育，此外酒精有可能殘留在母乳裡面，也會對還沒擁有正常代謝功能的寶寶造成傷害。
原文出處：悠活原力-健康小筆記