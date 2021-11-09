衝了！一蘭拉麵台中店11/24開幕 前1500名客人有專屬禮
台中人注意！一蘭拉麵來囉！日本超高人氣的「一蘭拉麵」台中朝富店，確定將於11月24日上午10點開幕。開幕日當天前3名客人，將獲得非賣品｢有田燒一蘭謹製拉麵碗｣1個，前1500個客人則可獲得1份台中店專屬紀念品，購買伴手禮2000元以上，可再獲得一套一蘭特製胸章，中台灣的拉麵迷還不準備手刀去排隊。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-09 13:37:48｜2021-11-09 13:40:03
一蘭拉麵台中朝富店是一蘭在全球的第87間分店，也是一蘭2017年來台展店之後，首次到台北市以外地區設點。業者表示，這四年來收到很多來自各地的顧客希望展店，其中台中的聲量最高，因此才決定將二號店落腳於台中，讓中部地區民眾不用特地跑來台北，就可以品嚐正宗的天然豚骨拉麵。
這間台中朝富店位置落於台灣大道及朝富路交叉口，交通相當便利。內部裝潢承襲一蘭的傳統特色，設有必備的｢味集中座位｣，獨創的點餐系統及加麵文化原汁原味呈現。特製的ㄇ字型吧台，讓人可以保持隱私專心享用拉麵，還能透過座位前方竹簾點餐、送餐、甚至加點，展現高度效率。疫情期間，不用去日本也能享受到純正日式拉麵的風味。
至於台中朝富店目前公佈的營業時間，從早上10點到晚上12點，並非24小時營業，味集中座位41席。菜單有自創業以來的招牌天然豚骨拉麵、燉煮叉燒肉。App會員限定兒童拉麵 ，僅限6歲以下兒童兌換。