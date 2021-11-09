落羽松怎麼拍都好看！網路高人氣十大秘境 照著去準沒錯
入秋後天氣轉涼了，又到了欣賞落羽松的季節。每年11月到隔年2月是觀賞的最佳時機，不僅秋遊的好選擇，也是網美打卡的秘境。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「落羽松」話題的網路聲量表現，找出台灣10大落羽松景點，前3名包含台中泰安落羽松森林、雲林虎尾青埔落羽松、苗栗三灣落羽松秘境等，趕緊來看看哪些景點是網友討論最熱門的地方吧！
記者張勵德/綜合報導
2021-11-09 14:41:32
在介紹景點之前，先帶大家了解一下「落羽松」。雖名為「松」，但期時落羽松分類上屬於杉科落羽杉屬，源自於北美濕地沼澤區，是在濕地環境中形成森林，喜好生長在潮濕環境因此是水岸造景的樹種，台灣大約是上世紀初期經日本學者田代安定由日本引進。它最大的特色是每年11月會逐漸轉黃，到了1月會由黃轉紅，形成秋冬難得的美景。在台灣不少地方都可以看見，例如台北的大湖公園、羅東運動公園等等。
根據《OpView社群口碑資料庫》統計，觀察近一年「落羽松」相關討論聲量，可以看到網友對於台中「泰安落羽松」關注度最高，其中最為人熟知的是羽粼落羽松，寬廣的松樹林倒映於湖面，成為秋冬時節最美麗的景色，而在步行約10分鐘距離處的泰安國小，也同樣因為落羽松的美景，成為民眾的討論焦點，網友紛紛留言讚嘆「覺得像置身國外」、「隨手一拍都是浪漫意境照」。
關注度位居第二的則是位在雲林虎尾的「青埔落羽松秘境」，由於是雲林縣前縣長張榮味開放給民眾參觀的私人庭園，相較於自然形成的落羽松林，多了些修剪與整理，網友也對於精心設計的花園表示「很有創意」、「小而美」，另外網友最推薦的觀賞時間便是在黃昏時分，搭配夕陽感受秋意與浪漫的氛圍。
討論度第三名的「苗栗三灣落羽松秘境」，風景優美程度絲毫不輸前兩者，不過由於位置靠近山區，交通多依賴開車，許多網友也表示「停車真難」、「塞到爆」，從人潮可見落羽松的魅力。
其他聲量高的景點依序為宜蘭安農溪落羽松秘境、南投向山落羽松台南六甲菁埔埤落羽松、桃園大溪落羽松大道、桃園八德落羽松森林、新竹北埔六塘石落羽松、苗栗南庄雲水度假森林。有興趣的民眾，不妨趁著秋高氣爽的時節，安排一趟輕旅行出門走走，享受一下落羽松的不凡魅力。