天文迷看過來！今年最後天文景觀月偏食11/19登場
下週五（11/19）適逢農曆十月十五日滿月，當天傍晚將發生今年度最後的月偏食。中央氣象局表示，若天氣條件許可，台灣各地在日沒之後的東北東方天空，將可看見月面有缺角的「月出帶食」景像，有興趣的民眾千萬別錯過。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-09 15:12:48
這次月偏食將於台灣時間11月19日14時0分起，由「半影食始」揭開序幕，15時18分「初虧」、17時03分「食甚」、18時47分「復圓」，最後於20時06分「半影食終」結束，全程共歷時6小時又6分鐘。當天台灣各地的月出時刻約在17時02分至17分間，因此「半影食始」及「初虧」階段無法見到。月出後可見到「食甚」後月面逐漸恢復的偏食過程。
本次月偏食「食甚」，月面直徑約有97.9％進入地影，很接近全食的狀態，僅能見到右下角很小的彎月面；隨著月球仰角漸升，月面上的缺角逐漸縮減，亮面也漸漸擴大，18時47分月面復圓本影食結束，進入後半場的半影食階段，20時06分月球完全脫離地影結束本次月食現象。
氣象局天文站建議，由於本次月食發生時，月球位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無遮掩物的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。想拍攝月食連續過程加地景的民眾，請留意月出的方位，選擇東方視野可見海面的地區更好。
月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。本世紀(2001~2100年)全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣地區總計可看到63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。至於明（2022）年有2次月全食現象，將分別發生於5月16日及11月8日，其中台灣可見11月8日的月全食。