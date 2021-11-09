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塑膠微粒定義為長度小於5 mm之塑膠碎片，由塑膠經分解所產生。經研究顯示，塑膠微粒常存於環境中，可由空氣、地下水、海水及地表水以直接或間接方式進入環境循環中，並經由生物累積之方式轉移至食物鏈上層的生物體中
食品藥物管理署解釋，目前國際間尚未針對食品中塑膠微粒訂有管理規範，其對人體健康風險危害亦無明確的證據，後續仍要有更詳細的研究。
塑化劑用於增添材料柔軟性 寶特瓶無此成分
塑膠微粒等於塑化劑嗎？食藥署解答，塑化劑又稱可塑劑，是一種增加材料柔軟性或使材料液化的添加劑，然而並非所有塑膠製品都含有塑化劑，例如：聚對苯二甲酸乙二酯（Polyethylene terephthalate, PET），也就是瓶裝水使用的寶特瓶即不添加塑化劑。
塑膠食品包裝需標示 可供民眾購買前評估
為使民眾能夠安心使用塑膠類食品器具容器具，食藥署已於「食品器具容器包裝衛生標準」中，訂有塑化劑材質及溶出試驗限量標準等規定，並要求塑膠類食品器具容器包裝產品販售前，應依食品安全衛生管理法第26條規定，標示產品相關資訊（包含品名、材質名稱及耐熱溫度、淨重、容量或數量、國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、製造日期等資訊等）。
消費者依產品資訊正確使用，可安心使用塑膠類食品器具容器包裝產品，另食藥署持續執行相關稽查專案計畫，避免不合格產品流入市面，以保障民眾使用之安全。
寶特瓶不耐高溫 使用上仍需注意
寶特瓶雖不含塑化劑，但其不耐高溫，因此民眾也要記得儘量不要拿寶特瓶來裝溫熱水，也需避免將瓶裝水留置於車中，以防密閉空間溫度太高使寶特瓶變質。
資料來源：健康醫療網 喝瓶裝水會喝下塑化劑？ 食藥署：寶特瓶無塑化劑成分
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