宋慧喬「膝上裙洩春光」　一番話讓張基龍臉超紅

由《來自星星的你》、《浪漫醫生金師傅2》攝影導演李吉福執導，《謎霧》編劇帝璘主筆，宋慧喬、張基龍主演的新韓劇《現正分手中》，今（9日）公開新戲記者會影片，除了導演李吉福和本劇的主要演員群之外，理應正在軍隊中服役的張基龍竟也意外現身，原來是劇組考量到開播時，張基龍勢必無法前來，因此罕見地提前以預錄的方式進行新戲記者會，不僅保持了陣容的完整性，也讓張基龍有機會好好一吐心聲。





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▲《現正分手中》以時尚圈30多歲的都會女性為主軸，描述由愛情和離別刻畫出的人生酸甜苦辣寫實故事。（圖／friDay影音提供）

▲《現正分手中》是宋慧喬睽違小螢幕近3年的復出之作，也是張基龍入伍服役前的最後一部作品，兩人搭檔組成神仙級姐弟戀CP，在製作階段就已獲得廣大關注。（圖／friDay影音提供）

▲39歲宋慧喬狀態極佳。（圖／friDay影音提供）

▲張基龍說，宋慧喬能在開機後立刻進入角色，非常專業。（圖／friDay影音提供）