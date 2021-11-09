宋慧喬「膝上裙洩春光」　一番話讓張基龍臉超紅

由《來自星星的你》、《浪漫醫生金師傅2》攝影導演李吉福執導，《謎霧》編劇帝璘主筆，宋慧喬、張基龍主演的新韓劇《現正分手中》，今（9日）公開新戲記者會影片，除了導演李吉福和本劇的主要演員群之外，理應正在軍隊中服役的張基龍竟也意外現身，原來是劇組考量到開播時，張基龍勢必無法前來，因此罕見地提前以預錄的方式進行新戲記者會，不僅保持了陣容的完整性，也讓張基龍有機會好好一吐心聲。
我是廣告 請繼續往下閱讀
宋慧喬說：「這次的劇本很有趣，自己隨著年齡增長，經驗也慢慢變多了，所以每個時期的表現方式都不一樣，因此這次要表現的是和之前不一樣的浪漫愛情，再加上本身很愛看李導演的《浪漫醫生金師傅2》，對於這次導演和編劇的組合會產生什麼樣的作品感到很好奇，最後就決定演出本劇了！」
另外，宋慧喬表示，最近3年雖然沒有拍攝電影、戲劇，但持續有在拍雜誌照、出席品牌活動，因此這次詮釋時尚設計師並沒有太陌生的感覺，不過也是在飾演了這個角色之後才發現，原來時尚圈的工作是這麼忙碌，會忙到幾乎沒有個人的時間，不禁會想「有這種必須忙成這樣的地方嗎？」
而這次宋慧喬的角色本身並不是華麗的人物，所以本人在劇中也都配合角色穿得比較簡單幹練，不過比起前作還是穿戴了很多漂亮的首飾、華麗的服裝，在劇情之外角色的造型部份也會是有意思的看點。
粉絲們對於《現正分手中》最關注的焦點，莫過於宋慧喬與張基龍的姐弟戀搭配究竟會擦出怎樣的火花，記者會上也有許多韓媒提出了關於兩人搭配默契的提問，宋慧喬對此表示，張基龍真的很有禮貌、很善良，很會傾聽自己和導演的話，第一次為了拍攝在釜山碰面時，張從走路的樣子、外觀、低沈的嗓音都已很很融入角色了，讓自己覺得之後配合的默契一定會很好，稱讚張基龍就是做到了這種程度的準備，很努力。
語畢，宋慧喬轉頭看了一下身旁的張基龍，意外脫口說道：「你的臉紅了呢！」眾人才發現張基龍被誇獎到低著頭羞紅了臉，反應甚是可愛。張基龍則透露，從本劇開拍前直到現在，都覺得能和宋慧喬站在一起是件很神奇的事，自己在第一次拍攝時非常緊張，不過女方非常體諒，感覺有種看著她的眼睛，自己就能自然專注演戲的力量，而且即使宋慧喬平常會像熟識的姐姐般輕鬆地和自己說笑、聊天，但攝影機一開拍她就會立刻變身成劇中角色，讓張基龍都不禁佩服「不愧是宋慧喬，超強」。
除此之外，張基龍在記者會上也表示，本劇的劇本很棒，以時尚為主題的劇情讓他覺得很有意思，要怎麼飾演這次的角色，會是自己展現即將邁入30歲成熟演技的好機會。而且自己是在距離釜山很近的蔚山出生，小時候爸爸常會開車載著他去釜山，所以儘管本劇第一次拍攝的前一晚他緊張到睡不著，但看到釜山陽光的瞬間，就感到變溫暖的同時也紓解了緊張感。
張基龍也說，不知道是不是因為離開首都去釜山拍攝的關係，與劇組前輩們有更多機會接觸，比在首爾拍攝時更容易熟悉彼此。同時覺得能夠在入伍前遇到這部作品跟這樣的團隊是很幸運的事，希望大家能多多喜愛這部作品，並宣告自己會健康退伍的。
除了宋慧喬、張基龍之外，本劇的另外兩對情侶組合金柱憲、崔嬉序、朴孝珠、尹那武也是不容忽視的存在，崔嬉序於2017年時拿下大鐘獎最佳女主角、女子新人獎，同年還囊獲青龍奬之女子新人獎，金柱憲、朴孝珠、尹那武則在《浪漫醫生金師傅2》中有過出色表現，這次再獲李吉福導演賞識合作，成果值得期待。friDay影音都會時尚浪漫愛情劇《現正分手中》11月12日起每週五、六晚間10點獨家與韓國同天更新。（編輯：楊穎軒）